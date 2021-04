La presse catalane furieuse contre le FC Barcelone, le grain de sable qui pourrait faire changer d'avis Neymar sur sa prolongation

La suite après cette publicité

La presse catalane furieuse envers le Barça

Une défaite «impardonnable». «Un drame». Voilà ce que l'on retrouve placardé en une des trois principaux quotidiens sportifs catalans ce vendredi matin. Mundo Deportivo et Sport ont choisi de ne pas pardonner aux hommes de Ronald Koeman leur occasion manquée de prendre la tête de la Liga à 5 journées de la fin. Alors que L'Esportiu a plutôt choisi de faire référence au «drame» après ce revers contre la formation andalouse (1-2). Le FC Barcelone reste donc 3e du championnat ce matin à égalité de points avec le Real Madrid et encore à 2 unités de l'Atlético. Un véritable «coup de tonnerre» pour As pendant que Marca remercie Grenade d'avoir «incendié la Liga» hier et d'avoir laissé le Real dans la course. Sans oublier le Séville FC, 4e à 3 points des Colchoneros, et dont Estadio Deportivo rappelle que les Andalous font bien partie de «ce film» digne des plus grands chefs d'œuvres à suspense hollywoodiens.

La prolongation de Neymar remise en question ?

Et si la prolongation de contrat quasiment actée de Neymar au Paris Saint-Germain était finalement sérieusement ralentie ? À en croire le journal Sport ce matin, la défaite de mercredi soir du club parisien en Ligue des champions contre Manchester City (1-2) a grandement déçu la star brésilienne. Les critiques le désignant aussi. Assez pour remettre en cause son nouveau bail ? Possible, selon le média qui écrit que la déception de mercredi est forte chez Neymar. Le journal rappelle aussi qu'il a toujours dans un coin de la tête l'envie de revenir à Barcelone. Mais tout ceci, inutile de vous le rappeler, est à prendre avec de grosses pincettes.

Coutinho à Everton ?

Pendant que le Barça tente de prolonger Lionel Messi et que sur le terrain, l'équipe de Ronald Koeman joue le titre, certains pensent déjà à la saison prochaine. C'est le cas de Philippe Coutinho, trop souvent blessé et plus du tout utilisé cette saison par le technicien néerlandais. Le Brésilien va partir cet été et selon The Sun, aurait déjà choisi sa destination. Il va retourner en Angleterre, à Liverpool afin de signer avec Everton ! Carlo Ancelotti l'aurait convaincu de venir tenter le défi. Le média anglais parle d'un transfert à 40 M€. Une moins-value assez exceptionnelle attend donc le FC Barcelone qui pourra ranger Coutinho tout en haut de la pile des dossiers les plus catastrophiques économiquement de son histoire.