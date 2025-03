AC Milan : Sérgio Conceição va attaquer son ex-porte-parole

Sérgio Conceição a du pain sur la planche à l’AC Milan. Et dernièrement, l’entraîneur portugais a dû gérer des révélations faites en off par son porte-parole Francisco Empis. Des confessions relayées par les journalistes, mais démenties par un Conceição furieux. Face à cette situation, Empis a démissionné. « Aucun de ces points n’a été validé par l’entraîneur Sérgio Conceição et ne l’engage en tant que professionnel. Pour l’erreur commise et l’atteinte à la réputation causée, je démissionne immédiatement de mon poste auprès de l’entraîneur », peut-on lire dans la Gazzetta dello Sport.

Une démission qui n’a pas calmé le coach rossonero. Dès l’entame de la conférence de presse précédant le match Lecce-Milan, le technicien lusitanien a confié qu’il ne comptait pas s’arrêter là. « Je suis désolé pour cette situation. Je n’ai pas compris ce qu’a fait mon ancien collaborateur. Je ne sais pas si c’est par méchanceté ou parce qu’il était payé par quelqu’un. J’ai été alerté de ce qui s’était passé par un journaliste et je n’y ai pas cru. Je plains ceux qui travaillent à Milan. J’ai été ici toute la semaine, tous les jours, avec l’équipe et la direction, je parlais avec les joueurs, je parlais et je travaillais. Et puis certaines choses sont sorties qui n’étaient pas vraies avec l’aide de ce monsieur là-bas. Il en répondra devant les autorités judiciaires. »