Marcel Sabitzer, le héros inattendu de Dortmund

Si le Paris Saint-Germain nous a offert un scénario renversant à Montjuïc en matant le FC Barcelone pour s’ouvrir la voie vers les demi-finales de la Ligue des Champions, son homologue et futur adversaire du Borussia Dortmund a également montré qu’il avait de la ressource pour inverser le cours des choses. Virtuellement éliminé au coup d’envoi au sortir d’une piètre prestation réalisée à l’aller au Civitas Metropolitano (battu 2-1), le BvB est passé par toutes les émotions avant de l’emporter contre l’Atlético de Madrid (4-2) au terme d’une rencontre digne d’un scenario hoolywoodien. Si les Marsupiaux n’ont eu besoin que d’une vingtaine de minutes pour combler leur retard avant de se retrouver en position de force, les locaux ont subi la folle remontée des Colchoneros. Tandis que les hommes de Diego Simeone bénéficiaient d’un avantage psychologique non négligeable, Marcel Sabitzer en a décidé autrement.

La suite après cette publicité

Symbole de la résilience des Schwarz-Gelben, le milieu de terrain autrichien a pris ses responsabilités à un moment où son équipe était au bord de l’élimination. Si son début de partie a été entaché par une énorme occasion vendangée (3e), l’ancien joueur du RB Leipzig s’est immédiatement remis dans le sens de la marche en offrant le deuxième but à Ian Maatsen au moyen d’une superbe remise dans la surface madrilène (39e). Très mobile entre les lignes, le natif de Wels est parvenu à se faire oublier dans le dos des défenseurs pour prendre la profondeur avant de déposer astucieusement le cuir sur la tête Niklas Füllkrug (71e). Alors qu’il semblait accuser le coup physiquement du fait de sa grosse débauche d’énergie tout au long de la partie, l’Autrichien de 30 ans a vu ses efforts être récompensés par un coup de canon du gauche (74e), mettant ainsi un terme aux illusions espagnoles.

À lire

JT Foot Mercato : le FC Barcelone a perdu une fortune à cause du PSG

L’Autrichien tient son match référence avec le BvB

Grand artisan de la qualification de Dortmund pour le dernier carré de la compétition, Marcel Sabitzer a vécu une soirée intense et aurait même davantage marquer cette rencontre de son empreinte si Jan Oblak n’avait pas sorti le grand jeu pour éviter une lourde déconvenue aux Colchoneros (87e). «Je me sens très à l’aise ici depuis le premier jour et je sens que la confiance est là. J’ai beaucoup de temps de jeu et bien sûr je veux le rentabiliser. Ces dernières semaines, les choses se sont très bien passées pour moi personnellement et je veux continuer. Je suis au bon endroit et je suis très fier de faire partie de la famille BvB», concédait-il au micro de Sky Sports Austria. Auteur de son premier but de la saison en Ligue des Champions, Marcel Sabitzer tient certainement son match référence depuis qu’il a posé ses valises à Dortmund.

La suite après cette publicité

Révélé sous les couleurs du RB Leipzig, Marcel Sabitzer avait par la suite rejoint les rangs du Bayern Munich dans l’optique de donner un nouvel élan à une carrière très prometteuse outre-Rhin. Mais force est de constater que son passage en Bavière restera anecdotique. Malgré 25 apparitions lors de sa première saison sous la houlette de Julian Nagelsmann - son ex-entraîneur dans la Saxe - l’Autrichien n’a pu obtenir qu’un rôle assez minime au sein du Rekordmeister. Barré par la féroce concurrence au milieu de terrain, le joueur de 30 ans a pris la direction de Manchester United. Là encore, son aventure en Angleterre n’a pas eu l’effet escompté, et ce, même s’il a l’opportunité de s’exprimer en profitant de la blessure d’Eriksen. Au sortir d’un prêt non concluant chez les Red Devils, le natif de Wels a donc rebroussé chemin. De retour au Bayern, le natif de Wels a vite compris que Thomas Tuchel ne lui laisserait pas l’opportunité de s’exprimer pour gagner ses galons de titulaire.

Mal-aimé au Bayern, Marcel Sabitzer est indispensable à Dortmund !

En situation d’échec, Marcel Sabitzer a bénéficié des faveurs du Borussia Dortmund, en quête d’un milieu de terrain pour compenser la perte de Jude Bellingham, parti au Real Madrid. Cherchant impérativement à relancer une carrière à l’arrêt depuis deux ans, le joueur de 30 ans a connu des débuts balbutiants avec la formation de la Ruhr, la faute également à une blessure contractée face au PSG, le 19 septembre dernier, qui a retardé son adaptation. Mais depuis plusieurs mois, l’international autrichien (78 sélections, 17 buts) a trouvé son rythme de croisière. Disposant de la totale confiance d’Edin Terzic, l’ex-Bavarois s’est installé durablement dans l’effectif jaune et noire au point d’en devenir indéboulonnable. Comptant 34 apparitions (dont 31 titularisations) pour 6 buts et 8 offrandes toutes compétitions confondues, Marcel Sabitzer brille par sa vision du jeu mais aussi par sa polyvalence dans l’entrejeu. Adroit techniquement, il est également reconnu pour sa qualité de passe et sa faculté à s’intercaler entre les lignes pour déstabiliser les défenses adverses, preuve est en sur son but face à l’Atlético de Madrid.

La suite après cette publicité

«Il a aussi traversé une période difficile à Dortmund. Il subissait une pression énorme au début et il y avait beaucoup de voix critiques. Cela en dit long sur son caractère, sur le fait qu’il s’est lancé et qu’il montre la voie. Des matchs comme celui-ci lui donnent les meilleurs arguments pour rester plus longtemps à Dortmund», lâchait à juste titre Marc Janko, ex-professionnel et partenaire à 22 reprises de Marcel Sabitzer en sélection autrichienne. Mal-aimé au Bayern Munich, il est devenu à 30 ans le héros du club de la Ruhr comme il l’avait déjà démontré lors du "Borussico" face à M’Gladbach (victoire 2-1, 29e journée de Bundesliga) en s’offrant un doublé pour permettre au BvB de rester dans la course à l’Europe en championnat. Meilleur passeur de C1 depuis le lancement de l’édition 2023-2024, Marcel Sabitzer entend gonfler ses statistiques personnelles face au Paris Saint-Germain, club qu’il retrouvera pour la deuxième fois de sa carrière au stade des demi-finales après l’avoir affronté en août 2020 lorsqu’il évoluait avec le RB Leipzig.