AS Monaco - PSG : les compositions probables

La 24e journée de Ligue 1 s’ouvre sur un choc toujours très attendu pour les fans de notre championnat. Les confrontations entre Monaco et le PSG nous réservent souvent de belles surprises et parfois des tournants pouvant décider de la fin de saison. Si pour le club de la capitale, large leader avec 11 points d’avance sur son dauphin brestois, la route vers un nouveau sacre de champion de France s’annonce sans encombre, le sort réservé à l’ASM, 3e et deux points derrière le SB29, pourrait être radicalement différent selon le résultat de ce soir à Louis II (coup d’envoi 21h).

Face à la méforme affichée depuis le début de la saison par Köhn, Adi Hütter a dû se résoudre à changer de gardien. Comme à Lens le week-end dernier, c’est le Polonais Majecki qui gardera la cage, protégé par un système en 3-4-3. Kehrer retrouvera son ancienne équipe. L’Allemand devrait être titulaire en défense aux côtés de Maripan et de Salisu. Un cran au-dessus dans les rôles de pistons, Singo et Ouattara sont bien partis pour démarrer. Ils seraient entourés d’un duo composé de Golovin, envoyé un cran plus bas, et de Fofana, Zakaria et Camara étant absents.

Des absents en défense et Mbappé titulaire ?

Devant, Balogun aura l’opportunité de confirmer son but à Lens, même s’il n’est plus le tireur désigné pour les penaltys. Aux côtés de Ben Yedder, l’Américain devrait être épaulé par Minamino, le Japonais espérant surfer sur son excellent niveau du moment. Dans le camp adverse, tous les regards seront une nouvelle fois attirés par Kylian Mbappé. Ce dernier est en passe de fouler la pelouse de son club formateur pour la dernière fois avant un moment (qui sait ?). Remplaçant à Nantes, remplacé contre Rennes, l’attaquant est pressenti pour débuter. Il sera associé à Lee et Barcola, laissant Dembélé sur le banc.

Avant le rideau offensif, il y a toute une équipe. Sans surprise, Luis Enrique alignera Donnarumma dans le but. En grande forme depuis quelques semaines, l’Italien dirigera une défense assez inédite. Le retour d’Hakimi fait du bien même si Soler peut avoir une carte à jouer pour entrer dans le onze. Avec les nombreuses absences en défense centrale (Marquinhos, Skriniar, Kimpembe et désormais Danilo), Beraldo et Hernandez devraient être alignés, laissant la place sur le flanc gauche à Mukiele afin de promettre à Nuno Mendes un retour en douceur. Dans l’entrejeu, Zaïre-Emery, Ruiz et Ugarte démarreraient cette ultime répétition avant le 8e de finale retour face à la Real Sociedad.

