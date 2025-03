La stat incroyable sur le Real Madrid et les penalties

Face à Leganés, le Real Madrid s’en est sorti dans la douleur, arrachant un précieux succès dans la course au titre en Liga (3-2). Une rencontre marquée par une série de décisions arbitrales controversées : d’abord, un penalty douteux sur Arda Güler pour un tacle qui, peu importe le nombre de ralentis regardés, a laissé beaucoup de doutes. Ensuite, un but à la suite d’un coup franc indirect inscrit par Mbappé, provoqué par une faute de Renato Tapia qui semble également très discutable.

Le penalty de l’ouverture du score, inscrit par Kylian Mbappé, est le onzième accordé à l’équipe d’Ancelotti cette saison. Il s’agit du plus haut total en Europe, et bien souvent ce sont des penaltys qui font la différence dans le résultat du match. Après le match, Borja Jiménez, l’entraîneur des visiteurs, a admis que les joueurs étaient ««indignés et en colère après avoir vu les actions rediffusées à la télévision»». De plus, l’entraîneur de Leganés a publiquement demandé au club de prendre la parole et de monter au créneau contre l’arbitrage.