CAN 2025 : le message du président de la CAF à Kylian Mbappé

Kylian Mbappé termine ses vacances de fin d’année en profitant d’un peu de temps libre. Dimanche soir, avant la reprise de l’entraînement collectif du Real Madrid prévue ce lundi, l’attaquant français a été vu à Marrakech pour suivre le match décisif de la CAN opposant la Côte d’Ivoire au Cameroun, le pays d’origine de son père. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’il se rend à un match de la compétition : il avait déjà été aperçu dans les tribunes lors du match Maroc–Mali, portant le maillot de son ami et ancien coéquipier au PSG, Achraf Hakimi. Lors du choc entre Éléphants et Lions Indomptables, il est apparu dès le quart d’heure de jeu dans les loges, casquette et capuche sur la tête, accompagné de son frère Ethan, milieu de terrain du LOSC, lui aussi en repos durant la trêve de Ligue 1.

La suite après cette publicité

Une présence remarquée et saluée par le président de la CAF lui-même, qui a remercié Mbappé sur Instagram après le match. « Merci Kylian de soutenir la CAN Maroc 2025. La CAN est véritablement un tournoi mondial par sa portée », a écrit Patrice Motsepe sur une publication montrant les deux hommes ensemble. L’international français n’était pas le seul joueur présent dans les tribunes. Aurélien Tchouaméni et Jules Koundé ont également assisté à la rencontre, mais depuis un autre secteur.