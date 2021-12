Mercato : la Juventus travaille sur une nouvelle piste offensive

La suite après cette publicité

Comme souvent à chaque mercato, un jeu de chaises musicales peut rapidement s'installer. Et on risque d'en avoir encore un en janvier concernant les attaquants de pointe. En Italie, et plus précisément à la Juventus, un grand ménage se prépare dans tous les compartiments du jeu mais il faudra aussi recruter pour redonner des couleurs à une équipe en difficulté en première partie de saison (cinquième de Serie A après 19 journées). Et c'est donc en attaque que ça risque de bouger rapidement chez les Bianconeri.

Prêté par l'Atlético de Madrid jusqu'à la fin de la saison, Álvaro Morata est devenu l'objectif numéro 1 du FC Barcelone et de Xavi Hernandez pour cet hiver, et les discussions sont en cours pour le faire venir en Catalogne. Si jamais l'international espagnol (50 capes, 23 buts) part, il faudra évidemment le remplacer. De nombreux noms ont été associés à la Vieille Dame récemment, d'Edinson Cavani à Anthony Martial, en passant par Mauro Icardi comme nous vous le révélions en exclusivité, jusqu'à Memphis Depay. Les pistes sont de plus en plus nombreuses, et une nouvelle est en train d'être creusée.

Une situation contractuelle plus simple

Ce vendredi matin, La Gazzetta dello Sport consacre en effet sa Une et plusieurs pages intérieures au mercato hivernal de la Juventus, et le média transalpin affirme que les Bianconeri se sont penchés sur l'ancien Lillois Divock Origi. La formation italienne a même déjà pris des renseignements sur la situation de l'attaquant de Liverpool, en fin de contrat en juin prochain et donc libre de négocier avec d'autres écuries dès ce samedi. Alors forcément, avec cette situation contractuelle, l'opération ne devrait pas être trop onéreuse.

Récemment victime d'une blessure musculaire, l'international belge de 26 ans (31 sélections, 3 buts) pourrait éventuellement gagner en temps de jeu en venant dans le Piémont, lui qui n'a fait que 10 apparitions (5 buts, 2 caviars) toutes compétitions confondues en 2021-2022 avec le club anglais. Mais son arrivée dépendra forcément des départs et plus précisément de celui d'Álvaro Morata. En tout cas, les dirigeants bianconeri ne se laissent pas abattre et multiplient les pistes pour être certains d'avoir un attaquant de qualité dans quelques semaines.