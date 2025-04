Manchester United a ciblé le remplaçant d’André Onana

En délicatesse avec sa direction suite à son enchaînement de matches ratés, notamment en Ligue Europa contre l’Olympique Lyonnais, André Onana n’est plus du tout un indiscutable au poste de gardien de but dans l’esprit de Ruben Amorim, en témoigne son remplacement par Bayindir lors du match de Premier League à Newcastle. Et pour le remplacer, un nom a été coché : Diogo Costa. Le club a d’ailleurs déjà commencé à observer l’international portugais.

Le gardien de Porto est sur le radar de plusieurs clubs anglais, notamment des deux géants de Manchester. L’équipe de Ruben Amorim effectue un travail sur le terrain et a envoyé des émissaires à Dragão pour voir Diogo Costa en action lors du match contre Famalicão. Selon la presse britannique, les Cityzen seraient prêts à payer 58 millions d’euros. Un montant inférieur à la clause de libération, qui est de 75 millions d’euros. Diogo Costa a un contrat avec le FC Porto jusqu’en 2027.