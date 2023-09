OM : Marcelino s’apprête à tout changer !

La suite après cette publicité

Les 4 premières journées sont passées par là. Des enseignements ont déjà pu être tirés, d’autant que ça y est, le mercato est terminé. Les effectifs avec lesquels travailler ne bougeront plus, au moins jusqu’en janvier. C’est le cas pour tous les entraineurs, comme Marcelino. L’Espagnol y voit un peu plus clair. L’entrainement durant les deux semaines de trêves internationales, mais également les matchs de certains de ses joueurs en sélection, ont fait évoluer sa réflexion.

On pense notamment à Azzedine Ounahi (23 ans), pas vraiment à son aise en ce début d’exercice sur le côté gauche d’un 4-4-2 qui a mal tourné. Ce système a été choisi pour démarrer la saison mais il se pourrait bien qu’il évolue très rapidement, précise RMC. Le coach et son staff réfléchissent à des changements pour les prochaines échéances qui s’annoncent ardues entre Toulouse, l’Ajax, Monaco, le PSG puis Brighton. Le Marocain est d’ailleurs en première ligne de ces modifications tactiques.

Marcelino souhaite mettre Ounahi en valeur

Plus utile dans l’axe d’un milieu à trois, Ounahi a montré toute l’étendue de son talent à ce poste avec les Lions de l’Atlas cette semaine (buteur contre le Burkina Faso). Cela n’a évidemment pas échappé au technicien espagnol, lequel voudrait passer en 4-3-3 afin de le mettre dans de bonnes dispositions. Il faudrait alors sacrifier quelqu’un devant et cela tombe bien puisque Ismaïla Sarr s’est blessé avec le Sénégal et est forfait pour la prochaine rencontre. Pour ce week-end, il est la victime toute trouvée.

La suite sera sans doute moins simple puisqu’il faudra mettre sur le banc Vitinha ou Aubameyang, et sans doute que Ndiaye aura moins de temps de jeu, sauf si celui-ci est replacé sur un côté. C’est une autre possibilité. Le jeune François Régis Mughe est sans doute encore un peu tendre pour débuter une rencontre même s’il offre des qualités assez similaires à celles de l’international sénégalais. Nous aurons sans doute des éléments de réponse après la conférence de presse de Marcelino et surtout la réception de Toulouse dimanche.