Schalke 04 : l'entraîneur et son adjoint virés, trois dirigeants limogés !

La défaite de trop. Battu par Stuttgart ce samedi dans le cadre de la 23e journée de Bundesliga (1-5), Schalke 04 est plus que jamais dernier du championnat d'Allemagne avec une seule victoire au compteur pour six nuls et surtout seize défaites ! Et ce dimanche, le club a décidé d'agir.

Via un communiqué, les Knappen ont fait part d'un grand ménage en virant cinq figures du club : l'entraîneur principal Christian Gross, son adjoint Rainer Widmayer, le directeur sportif Jochen Schneider, le préparateur physique Werner Leuthard et enfin le directeur du club Sascha Riether ! Un petit séisme au sein du club de Gelsenkirchen. Reste désormais à savoir si cela va faire changer les choses. Ou pas.