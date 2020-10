Karim Benzema revient sur ses problèmes avec les Bleus

Arrivé au Real Madrid en juillet 2009 en provenance de l’Olympique Lyonnais, Karim Benzema est depuis ce jour devenu un élément incontournable du club. Onze années passées et le résultat est net et sans bavures. Des statistiques qui parlent pour lui. 353 matches en Liga et pas mois de 170 buts marqués pour 96 passes décisives. Mais alors que son contrat arrivera à échéance au cours de l’été 2022, la question d’une prolongation est à l’étude du côté de la Casa Blanca. Interviewé par Universo Valdano ce jeudi, l’attaquant français est revenu sur son parcours à Madrid et en profité pour évoquer la réussite qu’il n’a jamais réussi à avoir chez les Bleus.

«J'avais un problème et je me suis dit je dois parler au coach. Mais je n'ai jamais eu d'explication. Je pense que ça venait d'en haut. Et c'était fini. La bonne chose est que ça m'a permis de me reposer davantage et d'être à 100% pour le club, Madrid. Ça ne faisait pas mal de voir qu'ils étaient champions du monde, je voulais être là, bien sûr, mais j'ai gagné des titres de champions... Beaucoup de titres. Honnêtement, ça m'a fait plus de mal qu'ils ne me donnent pas d'explications que de ne pas avoir remporté la Coupe du monde. Mais peu importe , je me concentre sur mon club et c'est fini. »