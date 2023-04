PSG : Christophe Galtier allume l’état d’esprit de ses joueurs !

La suite après cette publicité

Un nouveau revers. Un de plus. Un de trop. Qui plus est pour un champion de France en titre, annoncé comme ultra favori sur la scène nationale. Défait lourdement (1-3) face au FC Lorient, dixième de Ligue 1, le PSG a (encore) montré toutes ses failles. Décevant individuellement, plombé par le carton rouge d’Achraf Hakimi et incapable de réagir collectivement, le club de la capitale a ainsi enregistré sa sixième défaite en championnat. De quoi agacer Christophe Galtier, présent en conférence de presse après la rencontre.

«Il peut y avoir de la suffisance, sur certaines situations, oui ! Notamment dans cette capacité à récupérer les ballons, dans les duels et dans les 1 contre 1. Et dieu sait que ce soir, on avait une très bonne équipe de Lorient en face. Une équipe joueuse et non athlétique avec un gros impact physique. Quand vous ne gagnez pas vos duels dans un match, peu importe le niveau, soit vous êtes battus sur un plan athlétique, soit sur un plan mental. Cet après-midi, je pense qu’on a lâché sur un plan mental», a tout d’abord lancé le coach parisien avant d’avouer, à demi-mot, son incapacité à changer la donne.

Christophe Galtier à l’épreuve d’un mental défaillant !

«C’est sur que c’est un élément sur lequel on doit parler. On ne peut pas travailler sur le plan mental. La question c’est : que veut-on faire des points d’avance et des cinq matchs qui vont arriver ? Est-ce qu’on envoie tout à la poubelle ? Est-ce qu’on se dit que si on est champion, on est champion et si on n’est pas champion, tant pis ? Non ! Il y a ce titre à aller chercher sans parler de l’avenir des uns et des autres». Un discours inquiétant pour un homme censé trouver les mots et ainsi remobiliser un collectif qui vole en éclats. «On est premier depuis le début et on doit finir ce championnat avec le titre. Mais pour aller chercher le titre, on doit avoir, à l’image de nos concurrents, un autre état d’esprit et un investissement plus importants pour certains joueurs», concluait finalement le Français de 56 ans.

Déçu et alarmé par la prestation des siens, Galtier n’en reste pas l’un des premiers responsables. Sifflé par le Parc des Princes avant le coup d’envoi, hué à la pause et à la fin du match, l’ancien coach des Aiglons continue, en effet, de susciter de grandes interrogations. Critiqué pour ses choix tactiques et son incapacité à fédérer un groupe, Galtier devra, lui aussi, passer par cette remise en question. Au micro de Canal +, Luis Campos appelait d’ailleurs chaque acteur du club à réagir. «J’attends une réaction, c’est une déclaration pour tout le club. On doit prendre des points, on va le faire. On doit avoir la conscience qu’on peut faire mieux, on n’a pas fait tout pour gagner ce match ; je comprends les critiques, c’est normal, mais personne n’est content avec ces résultats. Je viens de revenir du vestiaire, j’ai vu toute une équipe très déçue de la défaite». Oui, mais voilà, le Portugais est également concerné par cette analyse…