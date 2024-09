Atlético de Madrid : le retour tonitruant d’Antoine Griezmann

On avait laissé Antoine Griezmann en proie aux doutes. Déclassé par Didier Deschamps durant l’Euro 2024 en Allemagne, le joueur de 33 ans semblait arriver à un tournant de sa carrière. C’était sans compter sur sa capacité à réagir. À la peine avec l’équipe de France, le natif de Mâcon a retrouvé le sourire chez lui, à Madrid. Et comme souvent, le Français sait se sublimer sous le maillot de l’Atlético. Et aujourd’hui, malgré l’arrivée très médiatisée de Julian Alvarez, le patron de l’attaque colchonera, c’est lui.

La suite après cette publicité

Hier soir, Griezmann a d’ailleurs enlevé une belle épine du pied à son équipe pour ses débuts en Ligue des Champions face au RB Leipzig. Auteur du but égalisateur, Grizou s’est mué en sauveur en donnant une passe décisive à Giménez pour le but du 2-1 inscrit en toute fin de match. De quoi confirmer son excellent début de saison. Avec trois buts et autant de passes décisives délivrées en six rencontres, le numéro 7 madrilène est tout simplement le meilleur buteur et le meilleur passeur de son équipe.

À lire

Ligue des Champions : Brest s’offre une victoire historique contre le Sturm Graz, Arsenal accroché, l’Atlético renverse Leipzig sur le fil !

Le coach de Leipzig heureux d’avoir joué contre lui

« Trois points très importants pour bien commencer la compétition. Nous savons que les matches de la Ligue des Champions sont très intenses. Le premier but encaissé nous a fait très mal, mais nous avons gardé notre calme et notre confiance pour revenir au score. Il y avait beaucoup de tension, j’ai dû vivre les dernières minutes sur le banc. Et c’était plus stressant du banc. Mais à la fin, j’avais confiance en nos coéquipiers et on a gagné », a déclaré Griezmann à l’issue du match, avant de revenir sur son état de forme actuel. « Nous allons bien, nous sommes heureux, nous nous amusons. En fin de compte, c’est le travail de chacun. Je suis reconnaissant envers mes coéquipiers pour la confiance qu’ils m’ont toujours accordée, au staff qui m’a toujours fait confiance et à ces belles personnes (les supporters) qui m’ont toujours soutenu. »

La suite après cette publicité

Une joie partagée par son coach Diego Simeone. « C’est lui qui est le plus heureux. Nous avons besoin de lui comme ça. Il a toujours fait la différence et quand il va bien, il se passe des choses différentes. Nous devons l’exiger et nous avons besoin que l’équipe l’accompagne pour qu’il se montre à la hauteur. » À Madrid, le Français continue de faire l’unanimité. Pour Marca, « Griezmann reste le roi ». Et même ses adversaires sont aux anges lorsqu’ils le rencontrent. « Ç’a été un plaisir de voir jouer Griezmann », a déclaré le coach de Leipzig, Marco Rose, après la rencontre. Qu’on se le dise, Antoine Griezmann a rapidement tourné la page de son été raté.