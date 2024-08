Accord Rennes-Sarpsborg 08 pour Henrik Meister

Martin Terrier et Matthis Abline étant respectivement partis pour Leverkusen et Nantes, le Stade Rennais continue son opération remodelage pour son attaque. Ces derniers jours, nous vous révélions un intérêt du club breton pour la pépite colombienne Yaser Asprilla, ou encore pour l’ailier brésilien Wesley Gassova. Mais selon nos informations, c’est l’arrivée d’un autre attaquant qui semble aujourd’hui encore plus proche : celle d’Henrik Meister (20 ans).

Hier, nous vous indiquions que les Rouge et Noir avaient accéléré sur le dossier de l’attaquant de pointe danois, auteur de 8 buts et 3 passes décisives en 18 rencontres de championnat norvégien avec Sarpsborg 08. Aujourd’hui, nous sommes même en mesure d’affirmer qu’un accord d’environ 13 M€ a été trouvé entre les deux clubs pour le transfert du longiligne attaquant (il culmine à 1m90). Des détails restent à régler entre le joueur et le SRFC et quand tout sera réglé, Meister, qui a été autorisé à se rendre en France, passera sa visite médicale dans les prochaines heures. Rennes va donc poursuivre son mercato aux accents nordiques, après Albert Grønbaek, Glen Kamara, Leo Østigård.