La masterclass de Benzema régale toute l'Espagne, le drôle de plan du Barça pour attirer Aubameyang

« La Ligue de Benzema »

En Espagne, le Real Madrid continue sa course en tête, avec une victoire 2-1 contre l'Atlétic Bilbao. Et à sa tête comme toujours, c'est le grand Karim Benzema qui a porté les Madrilènes avec un doublé en seulement 3 minutes. Les mots manquent pour qualifier son début de saison, mais les chiffres parlent pour eux, déjà 21 buts et 8 passes décisives pour le Français, toutes compétitions confondues. Pour le journal As, c'est « la Ligue de Benzema », tout simplement. Marca parle même « d'antivirus » pour KB9, car le Real était fortement diminué hier avec 11 absents, mais ça passe quand même et en grande partie grâce au nouveau numéro du buteur de la Casa Blanca.

3 joueurs contre Aubameyang

Malgré l'arrivée imminente de Ferran Torres au Barça, le club catalan cherche à faire venir un autre attaquant. Et si ça se complique pour signer Edinson Cavani, Sport explique que le FC Barcelone tente sa chance pour Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaquant des Gunners est sous contrat jusqu'en 2023, il faudra donc un transfert, mais pour réduire son coup, le Barça aurait proposé un échange assez improbable. Samuel Umtiti, Philippe Coutinho et Neto ont été mis sur la balance. Même le nom d'Ousmane Dembélé a été évoqué, mais le Barça compterait finalement le garder et le prolonger. En revanche, pour les 3 premiers noms, le club espagnol serait bel et bien d'accord pour les voir partir à Arsenal, en échange de l'attaquant gabonais.

Les stades bientôt vite ?

En Angleterre, les clubs de Premier League redoutent le pire. Ils préparent un plan d'urgence raconte le Daily Mirror. Le variant Omicron pourrait faire fermer les portes des stades. Un cauchemar pour tout le monde outre-Manche, qui fait également les gros titres du Daily Star. Le quotidien parle aussi du retour du huis-clos redouté par toutes les équipes anglaises, et qui plane au-dessus de la Premier League. Une hantise qui pourrait se réaliser au début de l'année 2022, si le nouveau variant du coronavirus continue de se propager à travers les joueurs et l'Angleterre tout entière.