Atlético de Madrid : Diego Simeone prend très cher

Un gagnant, et un perdant. Zinedine Zidane et Diego Simeone. Samedi soir, le Français a remporté son duel tactique face à l'Argentin. D'entrée, les Merengues ont neutralisé à merveille l'animation offensive des Colchoneros, pourtant redoutablement bonne cette saison, avec un visage plus offensif que les années précédentes. Si «El Cholo» a réussi à réagir en troquant son 3-5-2 utilisé depuis des semaines déjà pour un 4-4-2 plus traditionnel, puis en faisant entrer certains joueurs comme Thomas Lemar à la pause, les troupes de Zizou ont bien dominé leur sujet.

Le tacticien argentin est donc la cible de nombreuses critiques dans les publications sportives ibériques, à l'image de Marca, qui titre « Simeone, qu'est-ce que tu as fait ? ». Au delà des considérations purement tactiques, certains choix passent mal auprès des journalistes, comme la décision de remplacer João Félix peu avant l'heure de jeu, ce qui a provoqué une vive colère du Portugais.

Zinedine Zidane a remporté le duel

« Simeone est la star de l'Atlético, mais Zidane l'a surpassé tactiquement », « le système à trois défenseurs a été un naufrage », « une mauvaise nuit pour un grand entraîneur qui s'est tâché son costume d'homme providentiel », sont certaines des phrases que l'on peut lire dans le journal AS. Après le match, il a pleinement assumé la responsabilité de la défaite - « la critique est juste et méritée » - mais d'autres éléments de l'Atlético sont aussi dans le viseur. C'est le cas d'Hector Herrera, ou de Felipe, qui remplaçait José Maria Giménez dans l'axe de la défense.

Un pari tactique raté, des choix d'hommes contestés, pas de doutes : Diego Simeone est passé à côté. Mais ces mêmes médias ibériques restent assez nuancés sur leur analyse dans la mesure où, avant ce derby, les Colchoneros enchaînaient et étaient même sur une série de 26 rencontres sans perdre, étant la meilleure attaque et la meilleure défense du championnat. Un avertissement pour un Cholo qui espère que cette défaite ne laissera pas de traces chez ses troupes...