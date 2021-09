Chelsea : le fol été de Trevoh Chalobah

Il ne s'attendait sans doute pas à pareil début de saison. Habitué à être envoyé en prêt un peu partout, à l'instar de nombreux jeunes au club, Trevoh Chalobah vit un été très particulier. Il était pourtant annoncé sur le départ des Blues, après une expérience à Lorient plutôt réussie l'an dernier (29 matches avec les Merlus, dont 24 titularisations et un maintien dans l'élite). Pas mal de clubs semblaient intéressés par les services du défenseur central à commencer par le club du Morbihan, mais aussi Lille, Montpellier et Lens, ou encore Crystal Palace, West Bromwich et Valence. La direction n'a d'ailleurs pas encore définitivement tranché à son sujet.

Thomas Tuchel a tout de même changé la donne. Après avoir fait connaissance durant l'intersaison, l'entraîneur allemand a misé sa confiance sur le joueur de 22 ans durant la préparation, le félicitant même après le nul (2-2) contre Tottenham le 4 août dernier. «Nous le connaissons depuis Lorient. "Chalo" a très bien fait en pré-saison. (...) Il a très bien joué, c’était agréable à voir. » Malgré la présence de Thiago Silva et les retours d'Azpilicueta, James ou encore de Christensen, c'est bien lui qui formait la défense à trois de Chelsea en compagnie de Zouma et Rüdiger lors de la Supercoupe d'Europe remportée contre Villarreal (1-1, 6-5 t.a.b.) une semaine plus tard.

Titulaire et buteur

Le conte de fées ne s'est pas arrêté là puisque dans la foulée, l'Anglais célébrait sa première titularisation avec son club formateur, mais en championnat cette fois, à l'occasion de la 1ère journée, reléguant Thiago Silva, Zouma et James sur le banc. Il a même marqué le 3e et dernier but de son équipe dans ce succès 3-0 face à Crystal Palace. «Je n'arrivais pas y croire. Je ne savais pas quoi faire pour célébrer mon but. Je suis juste tombé à genoux et j'ai pleuré, vraiment. Ce fut un moment incroyable pour moi et ma famille», s'extasiait le joueur après la rencontre, avant de rembobiner son été auprès du média du club.

«Quand j'ai commencé la pré-saison, mon objectif était d'impressionner le manager, jour après jour. Il m'a dit que j'avais bien fait, mais j'étais un peu surpris de commencer en Supercoupe d'Europe, mais cela montre que mon travail a porté ses fruits. Il m'a donné l'opportunité et je l'ai saisie. Il est important dans le football de rester cohérent, de garder les pieds sur terre, d'avoir faim et d'en vouloir toujours plus. C'est un rêve de longue date de jouer pour ce club», raconte celui qui est né à Freetown en Sierra Leone. Sous contrat jusqu'en 2023, les Blues ont même prévu de le prolonger.

Tuchel est un fan

«C'était la journée parfaite ! Tout le monde était heureux pour lui», tranchait Tuchel. Celui qui est «humble et calme», pour reprendre les mots de son entraîneur, a su profiter de l'absence des nombreux internationaux durant la reprise pour bouleverser son destin. D'après la presse en Angleterre, le technicien allemand a même conseillé à sa direction de le conserver pour la saison à venir et l'intégrer à sa rotation. Il pourrait d'ailleurs être l'un des grands gagnants du transfert de Zouma à West Ham. Il est sans doute un peu tôt pour parler d'été indien mais Chalobah aura déjà réussi un premier pari.