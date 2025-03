Burnley : Maxime Estève enflamme déjà la Premier League

Auteur d’une très belle saison sous les couleurs de Burnley, Maxime Estève pourrait s’envoler sous d’autres cieux l’été prochain. L’international espoir français, qui a déjà joué 40 matchs cette saison avec les Clarets, est pisté par plusieurs clubs de Premier League. Selon nos informations, le défenseur central d’1m93 est aujourd’hui la priorité d’Everton pour remplacer l’international anglais Jarrad Branthwaite, courtisé par de grosses formations de Premier League et voué à quitter le club à deux ans de la fin de son contrat.

En plus des Toffees, West Ham est également venu aux renseignements, tout comme un autre club de Premier League, dont l’identité n’a en revanche pas filtré. À l’étranger, l’AC Milan est aussi venu prendre la température, mais le prix réclamé par Burnley semble avoir refroidi les Rossoneri, en tout cas pour le moment. Pour rappel, les Clarets n’ont encaissé que 11 buts cette saison en Championship. Une performance à laquelle Estève n’est pas étranger, et qui pourrait même devenir historique en Angleterre. Le record du plus petit nombre de buts encaissés lors d’une saison dans une division professionnelle est en effet détenu par Chelsea (15 en 38 rencontres, lors de la saison 2004-2005 de Premier League).