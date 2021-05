AS Roma : les premiers mots de José Mourinho

José Mourinho n'a pas franchement eu le temps de se reposer. Démis de ses fonctions très récemment par Tottenham, il vient de trouver un nouveau poste. En effet, l'AS Roma, qui va se séparer de Paulo Fonseca, vient d'annoncer l'arrivée du technicien portugais. Une petite surprise puisqu'on pensait que Maurizio Sarri était le grandissime favori pour cette place. L'ancien de Chelsea et de l'Inter notamment semblait ravi.

La suite après cette publicité

« Merci à la famille Friedkin de m'avoir choisi pour diriger ce grand club et faire partie de leur vision. Après des rencontres avec le propriétaire et Tiago Pinto, j'ai tout de suite compris toute l'étendue de leurs ambitions pour l'AS Roma. C'est la même ambition et le même dynamisme qui m'ont toujours motivé et ensemble nous voulons construire un projet gagnant dans les années à venir. L'incroyable passion des supporters de la Roma m'a convaincu d'accepter le poste et j'ai hâte de commencer la saison prochaine. En attendant, je souhaite bonne chance à Paulo Fonseca et j'espère que les médias apprécient le fait que je ne parlerai que plus en temps voulu. Daje Roma! », a expliqué le Portugais sur le site du club.