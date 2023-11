L’Argentine veut voler un joueur à l’Espagne

Après l’épisode Garnacho, l’Argentine et l’Espagne vont encore se livrer une bataille pour un joueur. Cette fois, il s’agit de Pablo Maffeo, le latéral droit de Mallorca, qui fait partie des références à ce poste en Liga depuis un moment déjà, et a récemment été annoncé du côté du Barça ou de l’Atlético. Comme l’indique Relevo, l’Argentine devrait encore remporter ce duel et Scaloni va l’appeler dans sa prochaine liste.

Né en Espagne d’une mère argentine et d’un père italien, Maffeo pouvait jouer avec trois sélections, mais il a finalement décidé de représenter l’Argentine. Notamment parce qu’il ne semble pas entrer dans les plans du sélectionneur espagnol Luis de la Fuente, qui lui préfère des joueurs comme Jesus Navas ou Dani Carvajal.