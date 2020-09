Liverpool fixe le prix de Georginio Wijnaldum

La touche néerlandaise revient au Barça. Après l'arrivée sur le terrain l'an dernier de Frenkie de Jong, cet été a vu Ronald Koeman débarquer sur le banc. Et la couleur orange pourrait encore prendre une teinte supplémentaire dans le vestiaire du FC Barcelone dans les prochains jours. Car la presse néerlandaise annonçait que les arrivées de Memphis Depay et de Georginio Wijnaldum étaient bouclées. Si l'indemnité devrait se situer autour des 20 millions d'euros pour l'attaquant de l'OL, le prix du milieu de terrain restait flou.

Mais selon le Mirror, les dirigeants catalans savent désormais à quoi s'en tenir : Wijnaldum, c'est 17 millions, une somme un peu supérieure à celle souhaitée par les Blaugranas, 12 millions. Avec plus qu'un an sur son contrat, le front-office des Reds se serait résigner à laisser partir celui qui est arrivé de Newcastle en 2016. D'autant plus qu'un remplaçant tout trouvé semble se rapprocher d'Anfield : Thiago Alcantara.