L'OM a-t-il réussi son mercato ?

Pape Gueye, Leonardo Balerdi, Yuto Nagatomo, Luis Henrique, Michael Cuisance. Avec peu de moyens, l'Olympique de Marseille a réussi à récupérer quelques éléments, dont quatre plutôt prometteurs. C'est le fruit de la seconde étape du projet de Frank McCourt : le trading. Dans le sens des départs, outre les prêts de joueurs, les Phocéens ont perdu Maxime Lopez (Sassuolo) et Bouna Sarr (Bayern Munich).

Si dit comme cela le marché des transferts semblent plutôt réussi, il n'en demeure pas moins déséquilibré. Fin juillet, Pablo Longoria était nommé directeur général en charge du football du club, comprendre directeur sportif. Difficile donc de dire que ce recrutement porte son sceau, même s'il s'est montré à la fin de cette période. Par conséquent, les arrivées, du moins les premières, ont été entièrement validées par André Villas-Boas.

Les priorités de Villas-Boas

Au tout début du marché estival, l'entraîneur portugais semblait avoir deux priorités. La première, recruter un latéral gauche, chose faite avec l'arrivée de Yuto Nagatomo, et celle d'un attaquant capable de concurrence Dario Benedetto. L'ancien du FC Porto pensait tenir le bon bout dans le dossier Darwin Nunez, mais Benfica est arrivé, a surenchéri et finalement remporter la mise.

Dans ce dossier, Pablo Longoria a pris la main et a décidé de recruter Luis Henrique (Botafogo) en convainquant son entraîneur. Toutefois, le jeune brésilien (18 ans) est un joueur d'aile même si AVB semble vouloir en faire un avant-centre. Reste que si Benedetto se blesse, les alternatives sont maigres puisque seuls Valère Germain et Marley Aké semblent être disponibles pour jouer dans l'axe.

Le poste de latéral droit pour le seul Sakai

Autre volonté de Villas-Boas : que tous les partants soient remplacés. Concernant le milieu de terrain, les choses se sont faites à l'envers. Avec le départ de Bouna Sarr, les Marseillais ont négocié l'arrivée de Michael Cuisance. Cela faisait sept joueurs pour trois postes au milieu de terrain. Maxime Lopez a donc prolongé son contrat d'un an avant d'être prêté avec option d'achat en Italie, à Sassuolo.

En toute fin de mercato, l'OM a donc perdu Bouna Sarr, parti au Bayern Munich. Dans la dernière journée du marché, les Phocéens négociaient avec Genk pour leur latéral danois de 23 ans Joakim Mæhle. Dès midi, les dirigeants du club belge indiquaient que le joueur devrait rester au club. Les dirigeants du club du sud de la France se sont entêtés alors qu'il existait un accord avec le joueur pour finalement abandonner suite à une volonté de Genk de récupérer 15 M€.

Un manque cruel d'alternatives à Benedetto

Si la possibilité de recruter un joker, qui joue en France et qui ne pourra pas participer à la prochaine campagne de phase de poules de la Ligue des Champions, existe, il est possible que l'OM ne l'utilise pas. Pour La C1, l'OM compte donc Nagatomo, Rocchia, Sakai, Amavi et même Khaoui pour évoluer sur les flancs de la défense avec une arrivée probable en janvier, sauf si l'OM prend un joker.

En résumé, l'OM a recruté au milieu de terrain et en défense (centrale avec Balerdi et latérale avec Nagatomo), mais manque clairement d'un professionnel du poste de latéral droit en cas de blessure ou de suspension de Sakai. Les ailiers sont aussi nombreux (Payet, Thauvin, Luis Henrique, Ake, Radonjic, Khaoui peut y jouer tout comme Germain) mais le poste de numéro neuf semble un brin dépourvu. Dario Benedetto peine à retrouver de l'efficacité et ses remplaçants (Germain, Ake et donc probablement Luis Henrique) n'ont soit pas donné satisfaction, soit des ailiers de formations. Si les arrivées de jeunes joueurs prometteurs font saliver les supporters, l'effectif marseillais semble assez déséquilibré.

Pour autant, hier après-midi, en conférence de presse, André Villas-Boas s'est montré satisfait du travail du club. Reste maintenant à voir comment l'équipe va tourner, comment les nouveaux arrivants vont s'intégrer et, au pire, à attendre janvier pour faire des ajustements...