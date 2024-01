FIFA-The Best 2023 : la victoire de Lionel Messi fait scandale !

Lionel Messi conserve son titre. Hier soir, l’Argentin de 36 ans a remporté le trophée FIFA-The Best du meilleur joueur de l’année 2023. Absent à Londres, puisqu’il ne souhaitait pas quitter le stage de pré-saison de l’Inter Miami, le champion du monde 2022 devait sûrement se dire qu’il ne serait pas sacré face à Erling Haaland, qui a marqué de nombreux buts sous le maillot de Manchester City en plus d’avoir gagné un triplé historique avec son club. Mais cela n’a pas fait le poids face à La Pulga. Les deux hommes ont obtenu le même nombre de votes. Pour les départager, la FIFA a donc suivi le règlement et s’est fiée aux votes des capitaines qui ont privilégié Messi.

Une victoire surprise qui a choqué beaucoup de monde. En Espagne, si la presse catalane a salué la victoire de la légende du FC Barcelone, les autres médias ont été sidérés. Sur le plateau de l’émission El Chiringuito, l’un des chroniqueurs a confié que c’est «le premier titre injuste que reçoit Messi durant sa carrière». Même constat pour le journaliste Edu Aguirre. «C’est la plus grande honte de l’histoire du football. Ces récompenses sont pourries. C’est un autre hommage à Messi.» Enfin, l’un de ses acolytes a déclaré : «je crois que Messi n’est pas content car il sait qu’il ne le mérite pas. C’est une injustice.» Dans la presse écrite aussi, on s’offusque de ce nouveau sacre.

La presse ne comprend pas

«Messi ne le mérite pas», a froidement titré Relevo avant d’ajouter : «si la FIFA était une instance respectée, ce qui n’est pas le cas, et si les Best étaient des récompenses appréciées et convoitées, ce qui n’est pas non plus le cas compte tenu de la liste des candidats, l’absurdité vécue à Londres serait une tache indélébile sur son histoire. Mais c’était la confirmation d’une erreur de principe, puisque décorer l’individu dans un jeu collectif ne peut être considéré qu’une anomalie, et un discrédit qui a provoqué stupeur et indignation dans des proportions presque égales (…) Pendant quelques secondes qui durent plusieurs siècles, la télévision diffusa des gestes qui révélèrent le niveau de surréalisme. Le père de Haaland, un Norvégien à l’apparence militaire et à la colère contrastée, a levé deux fois son sourcil gauche, ce qui doit être l’un de ces tics qui apparaissent lorsqu’il a du mal à contrôler sa colère.»

Le média ajoute : «le fait est que l’Argentin s’est retrouvé avec un laurier invisible sur la tête pour avoir été champion de Ligue 1 et meilleur passeur du championnat de France. Des mérites notables, sans aucun doute, presque à égalité (notez l’ironie, s’il vous plaît) avec la Premier League, la Ligue des Champions et la FA Cup remportée par Haaland avec ses 42 buts. Ils sont à égalité à 48 points et le poids du vote des capitaines a tranché. Ceux qui pensaient que ce prix était une reconnaissance de Messi ne pouvaient pas se tromper davantage. Ni lui ni la grandeur de sa silhouette ne méritent cet embarras qui ne rend service ni au joueur ni à la FIFA elle-même et pointe vers un système de vote pour le moins discutable.» Marca est aussi stupéfait et l’un des journalistes écrit qu’«un minimum d’honnêteté intellectuelle nous amène à qualifier ce prix de "surprise".»

Haaland volé ?

La publication ibérique a ajouté : «The Best torpille sérieusement la crédibilité de la FIFA, la grande perdante d’hier soir. Un manque évident de crédibilité, car, à la vue des titres de Leo et Haaland sur la période du 19 décembre 2022-20 août 2023. Ce qui excluait de l’équation la Coupe du monde au Qatar». Idem pour AS qui a titré : "Messi remporte le The Best le plus controversé de tous les temps !". Le média a ensuite précisé : «le gala The Best 2023 n’a pas été sans controverse, et l’une des principales raisons a été l’obtention du prix « Meilleur joueur masculin de la FIFA 2023 » par Leo Messi. La vérité est qu’Erling Haaland, grand favori pour remporter le prix après avoir réalisé le triplé avec Manchester City, était à égalité de voix avec la star argentine, mais les critères de départage de la FIFA ont déséquilibré la balance en faveur de Leo Messi.»

En Angleterre, pays où joue Haaland, on a aussi été très étonné. "Lionel Messi a choqué beaucoup de monde à Londres en battant Erling Haaland pour le prix", lance The Sun. Le tabloïd anglais a d’ailleurs questionné des fans qui ont été choqués. «Haaland ne remporte pas un seul prix après avoir remporté tout cela doit être l’un des plus gros vols de l’histoire du football», a lâché l’un deux. En Norvège aussi, les résultats ne passent pas. Dagbladet a parlé de "scandale". Même en Argentine, où on est content pour Lionel Messi, ce sacre a surpris. Gianni Infantino, le président de la FIFA, ne s’est lui pas présenté en zone mixte face aux médias pour commenter ces résultats très surprenants. Une façon d’esquiver après cette cérémonie de la honte selon certains.