Igor Tudor est déjà sous la menace d’un licenciement cinglant à Tottenham !

La parenthèse d’espoir aura été de courte durée. Nommé en urgence pour succéder à Thomas Frank, Igor Tudor devait incarner l’électrochoc d’un Tottenham à la dérive. Dix jours plus tard, le Croate est déjà sous la menace d’un licenciement. La défaite (2-1) contre Fulham, nouvelle démonstration d’impuissance collective, a confirmé l’enlisement. Après l’humiliation dans le North London Derby face à Arsenal (1-4), les Spurs ont encore sombré, incapables d’afficher la moindre progression. Alors que Tudor était arrivé avec la réputation d’un homme de caractère, d’un technicien capable de remettre de l’ordre et de l’intensité, le constat est pour le moment assez brutal avec Tottenham qui semble encore plus désorienté qu’avant son arrivée. Et la crise dépasse désormais le simple cadre d’un changement d’entraîneur.

Tottenham n’a pas remporté le moindre match de Premier League lors de ses dix dernières sorties, une série qui renvoie aux heures les plus sombres du club, au milieu des années 1990. Depuis la fin de l’année 2025, la spirale est vertigineuse, et les statistiques sont accablantes. En effet, les Spurs sont parmi les équipes qui perdent le plus de ballons, qui concèdent le plus d’occasions franches et qui commettent le plus d’erreurs menant à un tir ou à un but. Même le championnat s’en est mêlé en diffusant, avant de la retirer, une séquence moquant un dégagement improbable de Guglielmo Vicario. Symbole cruel d’une équipe sans espoir en perte de vitesse. Après le revers face aux Cottagers, l’ancien coach de l’OM et de la Juventus a pointé le manque de condition physique, critiqué l’arbitrage et regretté l’attitude de ses joueurs. Mais en Angleterre, ce ton offensif interroge déjà, et à force de chercher des responsables ailleurs, le Croate ne risque-t-il pas de perdre la main sur son vestiaire ? C’est en tout cas ce qu’écrivent plusieurs médias anglais ce lundi.

Tudor mis à l’amende par la presse anglaise

La situation comptable, elle, est alarmante. Actuellement à la 16e place de Premier League, Tottenham ne possède que quatre points d’avance sur West Ham, premier relégable. Le spectre d’un retour en Championship, impensable pour un club présent dans l’élite sans interruption depuis 1992, n’a jamais semblé aussi concret. Le calendrier n’offre aucun répit et les projections sont glaçantes. Si les Spurs répliquent les résultats des affiches correspondantes à la saison passée, la relégation deviendrait une quasi-certitude. En interne, la pression est aussi financière puisque la grande majorité des joueurs recrutés sous l’ère Daniel Levy disposent d’une clause de réduction salariale d’environ 50% en cas de descente. Un scénario catastrophe qui pèserait lourd, sportivement comme économiquement. Paradoxalement, Tottenham a pourtant brillé sur la scène européenne en accrochant un Top 8 en Ligue des Champions, validant une qualification pour les huitièmes de finale qui se joueront dès le 10 mars contre l’Atlético de Madrid. Deux visages pour un même club, écartelé entre ambitions continentales et survie domestique. Dans ce contexte explosif, la réception de Crystal Palace ce jeudi ressemble déjà à un tournant.

The Daily Mail, The Sun et même Sky Sports évoquent ouvertement la possibilité d’un licenciement rapide si aucun signe d’amélioration n’apparaît : « la situation était déjà catastrophique sous Thomas Frank, et son départ était inévitable alors que les Spurs glissaient vers la zone de relégation. Mais Tottenham a indéniablement empiré lors des deux derniers matchs sous la direction de Tudor, et l’on peut se demander si le club devra prendre une décision en cas de nouvelle déroute à domicile face à Crystal Palace jeudi », écrit le journaliste Ian Ladyman dans les colonnes du Daily Mail… Dramatique après seulement quelques semaines, mais la question se pose désormais sans détour. Tottenham peut-il se permettre d’attendre, alors même que les anciens pensionnaires de White Hart Lane doivent encore se déplacer à Liverpool, Aston Villa et Chelsea ? Tudor avait assuré être « 100 % confiant » quant au maintien. Dix jours et deux revers plus tard, son discours s’est assombri. S’il ne parvient pas à redonner une structure, une énergie et surtout des points à son équipe, sa nomination pourrait rejoindre la longue liste des paris manqués. À Londres, le temps ne joue plus en sa faveur.