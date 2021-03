OM : Michael Cuisance annonce la couleur pour son avenir

À l'instar de Pol Lirola, Olivier Ntcham, Arkadiusz Milik et Leonardo Balerdi, Michael Cuisance est seulement prêté à l'Olympique de Marseille. Dans toutes ces opérations, le club phocéen dispose d'une option d'achat et peut donc décider de la lever en fin de saison. Concernant le Polonais, l'OM a la main, mais le joueur a saisi l'opportunité d'une interview pour annoncer ses souhaits. Pol Lirola a aussi fait part de ses désirs. Le doute demeure concernant Leonardo Balerdi et Olivier Ntcham.

Pour Michael Cuisance, c'est différent. Débarqué l'été dernier en provenance du Bayern Munich avec l'étiquette de jeune crack, il a beaucoup déçu. Depuis l'arrivée de Jorge Sampaoli, il est entré deux fois en jeu dans les ultimes instants des rencontres face à Rennes et Brest. Et le natif de Strasbourg (21 ans) s'est montré deux fois décisif en scorant lors des deux matches, donnant une précieuse victoire face au SRFC (1-0) et un bon break contre le SB29 (3-1).

« Mon souhait, c’est de rester à l’OM »

Ce jeudi, il était présent en conférence de presse d'avant-match contre Nice. Au-delà des explications concernant son état physique et psychologique, il a aussi expliqué de quoi allait être fait son avenir : « il y a des suivis (du Bayern Munich, ndlr), des contacts avec mon agent, mais ils me laissent un peu tranquille, je me concentre sur l’OM, pas sur le Bayern. On a une place en Europe à aller chercher, ma préoccupation en ce moment, c’est l’OM ».

Mais il ne s'est pas arrêté en si bon chemin et a affirmé vouloir rester à l'OM la saison prochaine. « Un deuxième prêt ici ? Je n’y ai pas pensé, vous me l'apprenez. On n’a pas eu de discussions. Je suis concentré sur l’OM, je veux retrouver mon niveau. Je ne mérite pas de rester par rapport à ce que j’ai fait avant. Maintenant, je veux faire ce que je sais faire et prouver que je peux rester ici. Je suis avec un coach qui me plaît qui aime attaquer, qui me plaît beaucoup. Mon souhait, c’est de rester à l’OM », a-t-il conclu sur le sujet. Pablo Longoria va avoir du pain sur la planche !