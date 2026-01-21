OM - Liverpool : les compositions officielles

L’OM espère frapper un grand coup. Ce mercredi soir, les Phocéens reçoivent Liverpool à l’Orange Vélodrome pour le compte de la 7ème journée de Ligue des Champions et arrivent avec le plein de confiance après des larges succès contre Bayeux (0-9) et Angers (2-5). En face, les Reds sont, comme depuis le début de la saison, ternes avec quatre matches consécutifs en Premier League dont un dernier contre Burnley (1-1). En cas de victoire, l’OM assurerait sa qualification pour la phase finale tandis que Liverpool entrerait dans le top 8. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h.

Pour ce match, Roberto De Zerbi est privé d’Aguerd, de retour de la CAN, et d’Emerson, touché à la cuisse, et aligne un 3-4-3 avec Rulli dans les cages et une défense à trois Pavard, Balerdi et Medina. Murillo et Weah sont lancés en pistons tandis que Kondogbia accompagne Hojbjerg au milieu. Enfin, Greenwood et Traoré sont aux côtés de Gouiri sur le front de l’attaque. En face, Arne Slot ne peut compter sur Bradley, Isak, Konaté, Leoni et Bajcetic et aligne un 4-3-3 avec Alisson dans les buts et une défense Frimpong-Gomez-Van Dijk-Kerkez. Szoboszlai et Mac Allister épaulent Gravenberch dans l’entre-jeu tandis que Salah et Wirtz accompagnent Ékitiké, seul en pointe. Gakpo débute donc sur le banc.

Les compositions officielles :

OM : Rulli - Pavard, Balerdi, Medina - Murillo, Hojbjerg, Kondogbia, Weah - Greenwood, Gouiri, Traoré

Liverpool : Alisson - Frimpong, Gomez, Van Dijk, Kerkez - Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister - Salah, Ékitiké, Wirtz

