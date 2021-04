PSG : Mauricio Pochettino esquive le dossier Mbappé

La suite après cette publicité

Les déclarations de Kylian Mbappé ne sont pas passées inaperçues en France, ni en Espagne où le champion du monde 2018 est régulièrement envoyé. Mais visiblement, Mauricio Pochettino est passé à côté... « Je n’ai pas écouté ce qu’il a dit, donc je ne peux pas commenter », a-t-il déclaré, histoire d’évacuer au plus vite le sujet. Pas surprenant quand on sait que l’Argentin évite toute réponse polémique depuis son retour à Paris. Relancé sur l’état de l’attaquant français depuis son retour de sélection, Pochettino a fait du classique.

«Il est arrivé de bonne humeur. Aujourd’hui il s’est bien entraîné. Il est content de revenir au club, de se mettre à disposition de l’équipe. On verra de quelle manière on va le gérer lui et l’équipe durant ces deux mois de compétition», a-t-il indiqué, avant de préciser que les rumeurs autour de sa prolongation ne nuisaient pas à son rendement. « Kylian est très concentré sur le fait de donner le meilleur de lui-même pour l’équipe. Je ne vois pas de problème en ce sens. Il va donner le meilleur pour gagner. À aucun moment, ça ne va affecter son rendement. »