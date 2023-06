Le FC Barcelone passe la seconde pour son futur latéral droit

La suite après cette publicité

Le mercato du FC Barcelone n’en est qu’à ses balbutiements mais les chantiers sont déjà nombreux. Après les départs de ses joueurs cadres, Sergio Busquets et Jordi Alba, et l’échec du dossier Lionel Messi, les dirigeants du club catalan continuent de s’activer en coulisses pour préparer du mieux possible les contours de l’équipe première en vue de la prochaine saison, et ce malgré les difficultés économiques rencontrées jusqu’à présent qui limitent la marge de manœuvre des Blaugranas. L’arrivée d’Ilkay Gündogan devrait d’ailleurs être rapidement bouclée par la direction barcelonaise.

Si cela se confirme, il s’agirait d’une très belle opération sachant que le milieu de terrain allemand était ciblé par de nombreux clubs, avec des moyens colossaux comme en Arabie saoudite. Et ce n’est qu’un début puisque le Barça cherche également à renforcer un autre poste, celui de latéral droit, alors que Jules Koundé a été contraint d’évoluer à ce poste la saison dernière. Les dirigeants catalans ont même mis un coup d’accélérateur dernièrement pour éviter que cette situation se reproduise à l’avenir. Et plusieurs joueurs sont déjà ciblés par l’état-major barcelonais.

À lire

La bourde de Manchester City sur l’avenir d’İlkay Gündoğan

Le FC Barcelone lance les grandes manœuvres

L’été s’annonce en effet bouillant en Catalogne. Et pour trouver la perle rare, la direction du FC Barcelone a deux pistes déjà bien avancées. La première mène à Ivan Fresneda. Une rencontre aurait même déjà eu lieu entre les représentants du joueur de 18 ans et la direction sportive du club, comme le révèlent nos confrères de Mundo Deportivo. Néanmoins, le FC Barcelone devra encore une fois faire face à une concurrence toujours aussi forte sur ce dossier même si la clause libératoire du jeune espagnol va chuter à 20 millions d’euros (elle est actuellement à 30M d’euros) cet été en raison de la relégation de Valladolid.

La suite après cette publicité

La deuxième piste mène tout droit à Joao Cancelo. Le latéral portugais, prêté par Manchester City au Bayern Munich l’hiver dernier, n’a pas réussi à s’imposer en Allemagne et il ne devrait pas faire de vieux os en Angleterre non plus. Si Pep Guardiola et Joan Laporta se sont rencontrés récemment et ont discuté des cas Ilkay Gündogan et Joao Cancelo notamment, le FC Barcelone vient véritablement de lancer les grandes manœuvres pour attirer le défenseur portugais en faisant une première approche du côté du joueur mais aussi des Cityzens. Affaire à suivre donc…