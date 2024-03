LdC : le discours plein d’assurance de Kylian Mbappé

Hier soir, Kylian Mbappé (25 ans) a été l’homme de la soirée. Sur le terrain d’Anoeta en Ligue des champions, il a marqué un superbe doublé (2-0). Puis, face à la presse, il a enchaîné les interviews pour évoquer sa relation avec Luis Enrique ou encore son match. Sur CBS Sports d’ailleurs, il est revenu sur sa prestation.

« Mes 2 buts ? C’est ce que je fais, ce que j’aime faire et ce que je peux faire. Mon travail consiste à aider l’équipe, à marquer des buts, à aider offensivement et défensivement. Et aujourd’hui, j’ai fait du bon travail.» On peut difficilement lui donner tort. Le Français a été très bon.