Nantes-PSG : l’analyse de Danilo Pereira après la victoire parisienne

Ce n’était pas une sinécure mais le PSG a fait respecter son statut. Face à Nantes ce samedi soir, les joueurs de Luis Enrique se sont imposé 2-0 grâce à des réalisations de Lucas Hernandez et Kylian Mbappé, remplaçant au coup d’envoi. Après la rencontre, Danilo Pereira a réagi au micro de Canal+ à la victoire de son équipe :

«Ce n’était pas facile, on sait qu’après la Ligue des Champions, c’est toujours dur physiquement et mentalement, mais on a fait le job, a rappelé le Portugais. On a marqué 2 buts. On a réalisé une première mi-temps un peu difficile mais après, en seconde période, c’était mieux. On a joué entre les lignes et c’était moins prévisible. On a beaucoup de joueurs ici qui peuvent être titulaires, mais le coach me donne de la confiance et ça fait du bien. »