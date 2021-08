OL : les révélations de Peter Bosz sur la mise à l'écart de Marcelo

« L’Olympique Lyonnais informe qu'à la suite de sa défaite à Angers et de l'analyse qui en a été faite par les parties prenantes de la Direction Sportive et son entraîneur Peter Bosz, il a été décidé que son joueur Marcelo prendrait part à compter de ce jour aux séances d'entraînement du groupe PRO 2 composé par ailleurs de nombreux autres joueurs sous contrat professionnel et dirigé par Gueida Fofana et Jérémie Bréchet, sous la supervision permanente de Peter Bosz et de son staff ». Comme nous vous le révélions mardi, l'Olympique Lyonnais souhaite se séparer de Marcelo.

Le communiqué cinglant du club rhodanien, quelques minutes plus tard, n'a fait que confirmer cette tendance forte. Il faut dire que l'ultime camouflet reçu à Angers dimanche dernier (3-0) a laissé des traces en interne. Et le comportement du défenseur central brésilien n'a absolument pas été digéré par la direction lyonnaise et l'entraîneur Peter Bosz. De graves soucis disciplinaires qui ont provoqué le courroux des différents protagonistes. Plus que jamais, l'avenir de Marcelo s'inscrit loin du Rhône...

Peter Bosz estime avoir pris la meilleure décision pour Marcelo

Au bord de l'implosion, les pensionnaires du Groupama Stadium ont tapé du poing sur la table pour ramener rapidement la sérénité au sein du club et appréhender au mieux la réception de Clermont dimanche (13 heures). Présent en conférence de presse ce vendredi, Peter Bosz a accepté d'évoquer l'épisode Marcelo. Le technicien néerlandais l'affirme, son éviction du groupe professionnel a provoqué des dommages collatéraux.

« Est-ce que ça a touché le groupe ? Je l'espère oui, ce sont des hommes, c'est un collègue, ça va toucher. J'étais d'accord avec la décision du club, je ne sais pas ce qui va se passer à l'avenir. Le club va discuter avec lui. La décision a été prise ensemble, la discussion restera en interne. Ce n'est pas pour envoyer un message, je n'aime pas ça, on a pris la décision car c'était le plus important pour l'équipe, pour le club, » a ainsi révélé le coach rhodanien. Un épisode qui devrait remobiliser les troupes, et surtout permettre une prise de conscience collective sur l'implication de chacun au quotidien. Premier élément de réponse, dimanche à 13 heure...