Real Madrid : ce qui est reproché à Zinedine Zidane

Le Real Madrid a lancé la mission Mönchengladbach. Hier, à l'initiative de Sergio Ramos, les joueurs madrilènes sont arrivés une heure en avance à l'entraînement afin de se réunir et échanger après la défaite mardi face au Shakhtar Donetsk. Une défaite qui place les Merengues en mauvaise posture, eux qui devront aller chercher un résultat la semaine qui arrive lors de la dernière journée de Ligue des Champions face au Borussia Mönchengladbach. Il fallait donc remobiliser les troupes afin d'éviter un terrible fiasco.

Zizou a perdu du crédit

Ce qu'ont donc fait hier le capitaine Ramos et d'autres cadres du vestiaires à l'image de Luka Modric. AS, qui avait dévoilé les dessous de cette réunion de crise, a précisé que Zinedine Zidane n'était pas présent, mais qu'il bénéficiait du soutien de son équipe. En effet, le technicien français est plus que jamais sur la sellette. Les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu lui auraient laissé un sursis d'une dizaine de jours et attendraient de voir ce que l'équipe donnera lors des deux prochains matches (face à Séville en Liga demain, contre M'Gladbach mercredi en Champions League).

Si jamais Zizou ne redresse pas la barre, il pourrait être remercié avant le derby contre l'Atlético de Madrid (12 décembre) assuraient hier les médias ibériques. Des médias qui continuent de dévoiler les dessous de la crise que traverse le Real Madrid. Ce vendredi, Marca a réalisé un long dossier où tout ce qui est reproché à ZZ est pointé du doigt. La publication espagnole explique que, s'il a le soutien de sa direction et d'une bonne partie de son vestiaire, le champion du monde 98 voit son crédit s'épuiser malgré onze titres remportés depuis qu'il est sur le banc du club madrilène.

Les reproches fusent

On lui reproche notamment ses choix en matière de coaching. Les changements réguliers dans son onze de départ, tout comme ceux effectués en cours de match, ne sont pas compris voire déconcertent aussi bien dans les hautes sphères du club que chez une partie des joueurs. Le fait de donner trop d'opportunités à ses joueurs, qu'ils soient dans le dur comme Marcelo ou moins indispensables pour d'autres, et de tourner à 16-17 joueurs, passait avant, mais ne marche plus vraiment à présent. On pointe également le fait qu'il n'ait pas vraiment fait évoluer ses méthodes pour gérer son groupe et son coaching.

Le jeu proposé, qui n'a rien d'emballant, ainsi que les résultats ne plaident pas pour lui non plus. Enfin, le mercato est l'un des points où Zidane essuie pas mal de critiques. Au sein de la capitale espagnole, on n'a pas été forcément emballé par ses demandes récurrentes de récupérer Paul Pogba (MU). Certains dirigeants s'y étaient fermement opposés, nous avait indiqué une source proche de l'écurie de Madrid. Outre Luka Jovic, décevant, l'arrivée d'Eden Hazard, pour lequel il a milité pendant plusieurs années, est à son actif. Et ce n'est pas vraiment un succès pour le moment. Les départs d'éléments comme Marcos Llorente, Sergio Reguilon et Achraf Hakimi, tous formé au club, lui sont aussi reprochés. Dos au mur, Zinedine Zidane sait qu'il n'a plus le droit à l'erreur. Dans le cas contraire, son aventure à Madrid pourrait s'achever dans quelques jours.