Manchester United : Declan Rice dans le viseur pour la saison prochaine

La cote de Declan Rice ne cesse de monter outre-Manche. Ses bonnes performances, que ce soit avec West Ham ou en équipe nationale, attirent l’attention. Parmi ses prétendants, on retrouve notamment Manchester United. Les dirigeants mancuniens auraient même déjà discuté des contours d’un potentiel futur accord avec leurs homologues des Hammers, indique le Manchester Evening News.

Sous contrat jusqu’en 2024, Rice ne devrait pas étendre son bail, ce qui laisse la porte ouverte à un départ l’été prochain. Il aurait d’ailleurs d’ores et déjà discuté de l’éventualité de rejoindre les Red Devils avec Maguire et Shaw, ses coéquipiers en sélection. Mais Manchester United ne sera sûrement pas le seul sur ce dossier. Chelsea le suit également depuis longtemps et Manchester City pourrait chercher un remplaçant à Fernandinho, en fin de contrat en juin 2022.