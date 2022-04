OL-FCGB : Gaëtan Poussin se sent responsable de la défaite

Ce dimanche après-midi, les Girondins de Bordeaux ont encore coulé face à l'OL et se sont logiquement lourdement inclinés à Lyon (6-1). Après un premier quart d'heure correct, les Bordelais ont sombré notamment après l'énorme boulette de Gaëtan Poussin qui offrait le but du break à Toko Ekambi (28e). Au micro de Prime Video, le gardien de but bordelais a tenu à prendre ses responsabilités et à assumer la défaite du jour.

«Je ne vais pas passer par quatre chemins. Cette défaite, elle est pour moi. J'ai fait ma boulette à 2-0, j'ai mis un coup de massue à l'équipe. C'est la vérité. Quand on fait des mauvaises choses, il faut assumer. J'avais la chance de jouer, je n'ai pas répondu présent. Je ne vais pas m'excuser, mais je vais porter mes responsabilités. Il ne faut pas tout jeter, il faut rebondir contre Saint-Étienne mercredi, il faut vite passer à autre chose. Mon erreur est un tournant. Il y a des choses à améliorer. J'assume, c'est pour moi aujourd'hui. Je tiens à m'excuser auprès des supporters qui ont fait le déplacement. Mercredi, il faudra réagir et ne pas rigoler avec eux.»