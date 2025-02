Ballon d’Or : Carlo Ancelotti revient sur la polémique Rodri-Vinicius Jr

Mardi soir, Manchester City et le Real Madrid vont s’affronter en Ligue des champions. Deux clubs qui étaient en concurrence il y a quelques mois lors de la course au Ballon d’Or, remportée par Rodri à la surprise générale puisque Vinicius Jr était le grand favori. Les Merengues avaient d’ailleurs boycotté la cérémonie à Paris, sous l’impulsion de Florentino Pérez.

Un peu plus de trois mois plus tard, Carlo Ancelotti a été interrogé de nouveau sur le sujet en conférence de presse. Et il n’a aucun regret. «Je ne crois pas (que c’était une mauvaise décision de boycotter le Ballon d’Or, ndlr). Nous ne voulions pas participer,car nous pensions que Vinicius devait gagner le Ballon d’Or. Et cela ne veut pas dire que nous ne respectons pas Rodrigo, mais nous pensions qu’il aurait dû gagner l’année dernière, pas celle-ci.» Le message est passé…