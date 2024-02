Comment le Bayern Munich en est arrivé là ?

Rien ne va plus au Bayern Munich. Les supporters sont excédés par la situation, et par le déclassement de leur club de cœur aussi bien sur la scène nationale que sur la scène européenne. Humilié par le Bayer Leverkusen samedi dernier, battu petitement par la Lazio mercredi soir, le Bayern n’a pas cadré le moindre tir au cours de ces deux rencontres. C’est une première depuis l’apparition des statistiques détaillées. C’est la première fois aussi depuis 9 ans que le Bayern n’a pas marqué au cours de deux matches consécutifs et enchaine deux revers de suite toutes compétitions confondues depuis novembre 2019. C’est la première défaite en 8e de finale aller depuis 11 ans. Bref, les statistiques sont sans équivoque sur la crise traversée par le club bavarois.

Si Thomas Tuchel est pointé du doigt et voit son avenir s’assombrir, il n’est évidemment pas l’unique responsable. Car le déclassement du Bayern s’articule depuis le départ d’Hansi Flick, et les conséquences de la politique sportive menée par Hasan Salihamidzic. Après avoir longtemps repoussé l’idée de dépenser des sommes folles sur le mercato, le Bayern a cédé aux sirènes du football moderne. 80 M€ par-ci, 70 M€ par là, et le record avec Harry Kane, pour quasiment 100 M€ l’été dernier. Pourquoi pas, puisque l’économie du football est ainsi bâtie. Mais les salaires ont aussi explosé au Bayern. Pour un rendement sportif inadéquat.

Le journal Kicker expose ainsi les joueurs aux salaires copieux dont les prestations sont jugées plus que décevantes. On y retrouve Serge Gnabry (28 ans, contrat jusqu’en 2026), Joshua Kimmich (29 ans, 2025), Leon Goretzka (29 ans, 2026), Matthijs de Ligt (24 ans, 2027) et Leroy Sané (28 ans, 2025). Des joueurs censés être des cadres, incarner l’exigence du Bayern Munich, qui sont aujourd’hui des boulets pour le projet sportif. Surtout, l’escalade des tarifs n’a pas été jugulée par la direction précédente, au contraire, elle s’est accélérée. Les internationaux allemands de l’effectif demandant à être réévalués en voyant les nouveaux venus afficher des salaires supérieurs…

De même, le niveau sportif de Noussair Mazraoui (26 ans, 2026), Konrad Laimer (26 ans, 2027), Dayot Upamecano (25 ans, 2026) et Raphael Guerreiro (30 ans, 2026) interroge le journal allemand. Ont-ils les épaules nécessaires pour jouer au Bayern ? Vous l’aurez compris, pour Kicker, la politique sportive et le recrutement de ces dernières années sont les deux causes du recul sportif du Bayern Munich, qui ne fait plus peur à grand-monde en Europe comme en Bundesliga. Thomas Tuchel a perdu 10 matches en 43 disputés sur le banc du Bayern. Julian Nagelsmann en avait perdu 10 en 84 rencontres.

Le choix de se séparer de Julian Nagelsmann revient aussi sur le devant de la scène. C’était en mars 2023, alors que le club s’était qualifié pour les quarts de finale de Ligue des Champions, face au PSG, et venait de perdre en championnat contre… le Bayer Leverkusen. Le timing avait énormément surpris, d’autant plus que Nagelsmann avait été débauché pour 25 M€ et avait signé pour 5 ans. Les conséquences de cette décision sont aujourd’hui négatives. Mais le Bayern sait se régénérer. Hasan Salihamidzic est parti, tout comme Oliver Kahn, et le club a décidé de confier les rênes à Max Eberl, qui va démarrer sa mission en mars selon Bild. Avec la latitude pour tout bouleverser, et bâtir un effectif à la hauteur du mythe bavarois.