PSG : un premier verdict tombe pour Kylian Mbappé

Plus de peur que de mal pour Kylian Mbappé. D’après France Bleu Paris, C’est ce qu’il en ressort des premiers examens passés par la star du PSG ce jeudi, au lendemain du tacle reçu sur la cheville gauche dont il a été victime de la part du Brestois Lilian Brassier en Coupe de France. D’autres contrôles doivent être effectués dans les prochaines heures pour constater l’évolution de la douleur.

A une semaine de la réception de la Real Sociedad en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, il y avait de quoi être inquiet face à la torsion de l’articulation et de l’intensité mise par le défenseur sur son geste. Mbappé n’a pas pris de risque aujourd’hui. Il est resté en salle et n’est pas du tout certain de jouer contre le LOSC ce week-end en championnat.