Un projet XXL dès 2027 entre Cristiano Ronaldo et Paris !

Actuellement sous les couleurs d’Al Nassr, Cristiano Ronaldo continue de faire parler de lui dans la capitale française. Un temps annoncé du côté du Paris Saint-Germain, le Portugais de 38 ans voit, aujourd’hui, son nom associé à Paris pour une toute autre raison. Selon les dernières informations du Daily Mail, l’ouverture de l’hôtel de CR7 à Paris, prévu pour 2021, est désormais programmée pour 2027. Aux côtés d’un entrepreneur originaire - lui aussi - de l’île de Madère, Dionisio Pestana, le quintuple Ballon d’Or a, pour rappel, fondé la marque Pestana CR7.

Après avoir ouvert un hôtel à Funchal, puis à Lisbonne, Marrakech, New York et Madrid, l’ancien attaquant du Real va donc s’implanter dans la Ville Lumière. «Nous sommes particulièrement heureux de participer au renouveau du quartier Austerlitz et de signer avec le Groupe Pestana leur premier hôtel sur le territoire, une opération de grande qualité, tant sur le plan architectural que sur le plan énergétique et environnemental», a en ce sens expliqué Nordine Hachemi, PDG de Kaufman & Broad. Le projet ? Un établissement 4 étoiles composé de 210 chambres, d’un rooftop paysagé avec piscine et bar sans oublier la vue à 180° sur Paris depuis le 10e étage. Rien que ça.

