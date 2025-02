OM : Medhi Benatia veut prolonger Valentin Rongier

Comme à chaque fois qu’il revient de blessure, Valentin Rongier sait s’imposer comme une pièce indispensable à l’Olympique de Marseille. D’ailleurs, le directeur du football du club phocéen, Medhi Benatia, a confié que des discussions vont bientôt démarrer afin d’offrir un nouveau contrat à Rongier (le bail actuel) se termine en juin 2026).

«Valentin Rongier sera un sujet, prochainement. C’est un joueur que j’adore, dans l’équilibre d’équipe, le coach ne fait que répéter combien il est important, on va entamer rapidement des discussions avec lui et ses agents, c’est prévu. Et Roberto De Zerbi y tient aussi absolument», a-t-il déclaré dans un entretien accordé à L’Équipe.