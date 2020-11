Borussia Dortmund - Bayern Munich : les compos probables

La suite après cette publicité

Le Borussia Dortmund accueille le Bayern Munich, ce samedi à 18h30, pour le grand choc de la Bundesliga (match à suivre en direct sur notre live commenté). Un duel entre les deux leaders ex aequo du championnat qui s'annonce des plus palpitants. Du côté du Borussia, c'est Bürki qui devrait garder les cages, protégé par Meunier, Akanji, Hummels et Guerreiro. Devant la défense, ce sont Witsel et Dahoud qui pourraient bien être alignés, tandis que le trio Reyna-Reus-Sancho se chargera de l’animation offensive. Enfin, le jeune Haaland évoluera seul, en pointe.

Les Bavarois devraient également opter pour un 4-2-3-1, avec Neuer dans les buts et une charnière composée de Boateng et d'Alaba. Deux Français occuperont les couloirs, avec Pavard et Hernandez, et c'est une doublette allemande qui sera postée devant la défense, avec Kimmich et Goretzka. Pas de surprise non plus pour le reste du onze, puisque Coman et Gnabry animeront les côtés de l'attaque, et Müller sera installé en soutien de Lewandowski.