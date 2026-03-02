Premier League : la mode des coups de pied arrêtés écœure l’Angleterre

Dimanche, Arsenal a remporté le choc de la 28e journée de Premier League face à Chelsea (2-1). Grâce à ce succès, les Gunners ont repris cinq points d’avance au classement sur Manchester City. Et encore une fois, les hommes de Mikel Arteta ont construit leur victoire sur leur redoutable efficacité sur coups de pied arrêtés (CPA). En effet, les deux buts inscrits par les Gunners l’ont été sur corner. De quoi ravir le Français qui est en charge des CPA, Nicolas Jover. L’homme que les caméras de Canal+ filmaient plus qu’Arteta lors de la demi-finale retour de Ligue des Champions face au PSG la saison passée, à chaque fois qu’Arsenal obtenait un coup franc ou un corner. Et pour cause. Celui que le coach espagnol des Gunners a débauché de Manchester City en 2021 est en train d’avoir une énorme influence sur le jeu du leader actuel de la PL.

Nicolas Jover, le roi des CPA

Arsenal a marqué sur corner pour la 16e fois de la saison, soit trois fois plus que n’importe quelle autre équipe de Premier League. Le club londonien a d’ailleurs égalé sa marque établie en 2023-2024 et il lui reste encore neuf matches à disputer. Et si l’on prend l’ensemble des coups de pied arrêtés (corners + coups francs), Arsenal a marqué 21 buts, soit six buts de plus que son premier poursuivant dans cet exercice, Manchester United (15). Pour Jover, c’est le jackpot. Outre la satisfaction de voir son travail payer les jours de match, le Français touche plus d’argent. The Athletic assure en effet que le Français de 44 ans dispose dans son contrat d’une clause lui assurant de toucher une prime pour chaque but marqué sur coup de pied arrêté. Arsenal n’est bien évidemment pas la seule équipe à travailler cet aspect du jeu, mais les Gunners sont devenus le symbole de cette nouvelle mode en Premier League qui fait la part belle aux coups de pied arrêtés, au détriment de la créativité et du jeu.

Sauf que certains observateurs du football anglais commencent sérieusement à en avoir marre. Y compris les principaux acteurs ! Au sortir du match perdu à l’Emirates, le défenseur des Blues, Reece James, lâchait ce constat désabusé. « C’est décevant de repartir les mains vides. Quand le score était de 1-1 en deuxième mi-temps, nous avons eu une demi-occasion de mener 2-1, mais leur gardien a réalisé un bel arrêt. Ils ont obtenu un coup franc à l’autre bout du terrain et ont réussi à marquer. C’est ça le football en 2026. 90 % des buts sont marqués sur des coups de pied arrêtés, et ils (les Gunners, ndlr) sont probablement l’une des meilleures équipes en termes de buts marqués et de défense sur ces coups de pied arrêtés. Arsenal est difficile à arrêter. Ils ont marqué deux buts aujourd’hui. Je suis déçu. » Le capitaine de Chelsea n’est pas le seul acteur de Premier League à pointer du doigt cette mode des CPA. Alors que son Liverpool s’est imposé face à West Ham (5-2), en marquant trois buts sur corner, Arne Slot a confié qu’il s’ennuyait désormais en regardant les matches du championnat anglais, notamment à cause des coups de pied arrêtés. L’entraîneur néerlandais a tenté de ne pas trop taper sur la Premier League qu’il a remportée la saison dernière, mais il semble résigné à devoir travailler cet aspect du jeu plus que d’habitude pour ne pas être dépassé par la concurrence.

« La plupart des matchs que je vois en Premier League ne sont pas très agréables à regarder »

« Tout d’abord, il faut l’accepter. Je pense que c’est surtout le cas ici, en Premier League. Quand je regarde d’autres championnats, je ne pense pas qu’on accorde autant d’importance aux coups de pied arrêtés. Quand je regarde un match de l’Eredivisie, je vois des buts refusés et des fautes sur les gardiens sanctionnées, et je me dis : « waouh, ça fait une sacrée différence. » Ici, on peut presque frapper un gardien au visage et l’arbitre dit quand même : « continuez ». Est-ce que j’aime ça ? Mon cœur de footballeur n’aime pas ça. Si vous me demandez mon avis, quand je pense au football, je pense à l’équipe de Barcelone d’il y a dix à quinze ans. Tous les dimanches soir, on espérait qu’ils joueraient. Aujourd’hui, la plupart des matchs que je vois en Premier League ne sont pas très agréables à regarder, mais ils sont toujours intéressants, car ils sont très disputés, et c’est ce qui rend cette ligue formidable, parce qu’il y a beaucoup de compétitivité. Tout le monde peut gagner contre tout le monde. Mais en tant que personne qui aime regarder le football sans s’intéresser à la victoire ou à la défaite, juste pour le plaisir, je pense qu’il y a une grande différence entre aujourd’hui et il y a trois ou quatre ans en Premier League. Non seulement à cause des coups de pied arrêtés, mais aussi parce que les équipes sont devenues beaucoup plus fortes. Mais nous n’allons pas changer cela. Peut-être que dans cinq à dix ans, les choses changeront à nouveau. Ce qui ne me surprendrait pas, c’est que si vous allez voir un match de moins de 16 ans quelque part, vous les voyez complètement concentrés sur les coups de pied arrêtés, et c’est la nouvelle réalité. J’ai mon opinion à ce sujet, mais cela ne change rien. »

Ce début d’écœurement pour les CPA touche également les médias comme le Telegraph. Le journal anglais a relevé que 138 buts avaient été marqués sur corner cette saison en Premier League, soit 17,6% de tous les buts marqués. Une forte augmentation qui ne plait pas vraiment aux médias. « Les coups de pied arrêtés sont des occasions de marquer et doivent être exploités. C’est la manière dont cela se passe qui est si réductrice, avec les retenues, les accrochages, les blocages et le temps incroyable que cela prend. Il est aussi frappant de constater que ce phénomène est si répandu que les arbitres ont tout simplement renoncé à le contrôler. Si c’est cela le football aujourd’hui et si c’est la réalité de la Premier League, alors cela doit cesser. Est-ce vraiment ainsi que nous voulons voir le jeu se dérouler, même si cela peut s’avérer efficace ? Tout est question de contrôle. Il ne s’agit pas de critiquer le recours à des entraîneurs spécialisés dans les coups de pied arrêtés, car il s’agit d’une innovation intelligente. Il s’agit plutôt de critiquer l’importance qui leur est accordée, car le travail qu’ils effectuent à l’entraînement est plus facile à organiser que d’amener une équipe à jouer un football ouvert, offensif et donc risqué, même si c’est certainement ce que nous préférons voir. Il est intéressant de noter que le recours aux coups de pied arrêtés, l’envahissement de la surface de réparation, sans parler de la surface de but, est nettement plus répandu en Premier League. Les autres ligues européennes s’en soucient beaucoup moins, ce qui est tout à leur honneur. » Mais en étant enfin très bien placé pour mettre fin à une disette de 22 ans en Premier League et annoncé parmi les grands favoris à la victoire finale en Ligue des Champions, Arsenal n’a sûrement pas envie que cette mode s’arrête.