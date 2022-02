PSG : le Real Madrid veut un deuxième Parisien en plus de Kylian Mbappé !

La suite après cette publicité

Les relations sont tendues entre le PSG et le Real Madrid en ce moment. En raison de l'affaire Mbappé, que tout le monde connaît très bien, mais pas que, puisque les deux clubs ont aussi été opposés sur des sujets comme la Super League, ou Mauricio Pochettino, souvent convoité par les Merengues. Et cet été, on devrait revivre des épisodes de tension entre les deux clubs.

Et pour cause, en plus de Kylian Mbappé, le Real Madrid souhaite attirer... Mauricio Pochettino, justement. C'est une information dévoilée par le Daily Mail, qui explique que les Merengues vont tenter d'enrôler le tacticien argentin cet été, alors que son aventure parisienne devrait prendre fin au terme de la saison malgré un contrat qui court jusqu'en 2023.

Pérez l'apprécie énormément

De leur côté, les Madrilènes ne seraient pas totalement convaincus par Carlo Ancelotti, dont l'avenir est très incertain du côté du Bernabéu, toujours selon la publication anglaise. L'été dernier déjà, les Madrilènes avaient tenté de s'offrir l'ancien international argentin avant de nommer l'Italien, sans succès, et ils repasseront à l'attaque d'ici quelques mois.

Ce qui, contrairement au dossier Mbappé, ne devrait a priori pas embêter tant que ça la direction parisienne, puisque nous vous avons dévoilé à plusieurs reprises en exclusivité sur Foot Mercato déjà que le PSG se cherchait un nouvel entraîneur et que la fin de l'aventure de Pochettino sur le banc du Parc était actée. En revanche, le Daily Mail indique qu'un départ de l'Argentin vers Madrid pourrait aussi finir de convaincre Mbappé, proche du coach, de filer en Espagne...