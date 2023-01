Peter Bosz se lâche sur l’OL et ses anciens joueurs

La suite après cette publicité

Les entraîneurs passent mais les problèmes restent. Samedi soir, l’Olympique Lyonnais a touché le fond en s’inclinant à domicile face à Strasbourg (1-2). La défaite de trop pour certains supporters qui ont tenté de rejoindre les vestiaires pour aller s’expliquer avec les joueurs. Le tout sous les yeux de John Textor, présent au Groupama Stadium pour la première fois depuis l’officialisation du rachat du club. Neuvièmes de L1 avec seulement 25 points au compteur, les Gones, sont dans le dur. Ce, malgré l’arrivée de Laurent Blanc, recruté le 9 octobre dernier pour relancer la machine.

Le Cévenol a pris la succession de Peter Bosz, remercié après un peu plus d’une année. Après un bon début de saison (4 victoires et 1 nul lors des 5 premières journées), le Néerlandais a connu une série noire (4 défaites et 1 nul) et a été limogé. Libre, il patiente tranquillement avant de se lancer dans une nouvelle aventure. Il a d’ailleurs été sollicité à plusieurs reprises, comme il l’a expliqué à ESPN aux Pays-Bas. «Je reçois parfois des appels de clubs, oui. Le FC Groningen et le FC Utrecht ont appelé, mais j’ai tout de suite su que je ne voulais pas ça.»

Que devient Peter Bosz ?

Bosz tacle l’OL

Il a ajouté ensuite : «j’ai parlé à Wolverhampton Wanderers et Aston Villa, mais ils ont choisi d’autres entraîneurs (Lopetegui et Emery, ndlr)». Peter Bosz, qui n’est donc pas un premier choix, n’a pas exclu de prendre les commandes d’une sélection. «Je pense qu’un travail d’entraîneur national me conviendrait parfaitement. Vous pouvez toujours réussir avec un pays en produisant un football offensif. À mon avis, vous pourriez simplement jouer en 4-3-3 avec l’équipe nationale néerlandaise.». En attendant de retrouver un banc, il profite de son temps libre. «J’ai de nouveau des week-ends et je peux à nouveau aller à des fêtes d’anniversaire, ce qui est parfois agréable.»

La vie loin de Lyon semble donc bien se passer. D’ailleurs, Peter Bosz est revenu sur son échec à l’OL. «Il y a bien sûr une raison pour laquelle ils n’ont plus gagné de titres dans les années qui ont précédé mon arrivée. À mon avis, le pouvoir repose trop sur les joueurs et il n’y avait pas vraiment de mentalité de gagnant au club. Ils aimaient tout mais n’étaient pas prêts à performer.» Avec Peter Bosz, il est vrai qu’on n’a pas vraiment vu le meilleur OL. Avec Laurent Blanc, il est difficile de dire que l’OL fait mieux. À sa décharge, le Président a récupéré une équipe malade et avec des joueurs qu’il n’a pas choisis. Peter Bosz ne peut pas en dire autant…