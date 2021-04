Serie A : l'Inter arrache la victoire en fin de match face à Cagliari

Le leader de la Serie A recevait ce dimanche matin le 18ème et premier relégable. l’Inter Milan avait l’occasion de creuser un peu plus l’écart et de se rapprocher du titre en cas de succès face à Cagliari. Avec 8 points d’avance sur son dauphin l’AC Milan, il ne fallait pas flancher et continuer d’agrandir cette série de 10 victoires consécutives alors que pour le club sarde, il fallait tout donner pour au moins repartir de la capitale lombarde avec un point, important pour tenter de se sauver de la relégation.

En première période, l’équipe d’Antonio Conte tombait sur une équipe de Cagliari bien en place et les attaquants milanais ne parvenaient pas à trouver la faille et les 22 acteurs retournaient au vestiaire avec un 0-0 au tableau d’affichage. En seconde période, les Interistes continuaient de pousser et trouvaient finalement la faille en fin de match grâce à Darmian (76e) sur un service de Hakimi, entré en jeu peu plus tôt dans la rencontre. 1-0 score final. 11ème succès consécutive pour l’Inter qui continuait sa course vers le Scudetto et qui a désormais 11 points d’avance sur son dauphin et voisin milanais. Cagliari reste 18ème avec 22 points à 5 longueurs du Torino, premier non relégable.

Le classement de la Serie A