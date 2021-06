Équipe de France : la résurrection de Karim Benzema

La suite après cette publicité

On ne va pas se mentir, on s'inquiétait un peu pour Karim Benzema. Après la rencontre face à la Hongrie, on vous expliquait d'ailleurs qu'il n'y arrivait pas. Six longues années à attendre un but du meilleur attaquant français et rien ne venait. Un penalty manqué contre le Pays de Galles, une blessure contre la Bulgarie, un but hors-jeu contre l'Allemagne et une grosse occasion ratée face à la Hongrie, voilà à quoi se résumait, hors ses remises de génie, le retour de KB9.

Autant dire qu'il avait la pression contre le Portugal ce mercredi soir. Pourtant, la pression, il l'a bue, comme les supporters anglais et écossais avant la confrontation entre les deux pays il y a quelques jours. Il a pris le ballon pour marquer le penalty obtenu par Kylian Mbappé et il s'est offert un doublé en tout début de deuxième période sur un amour de frappe croisée qui heurtait le poteau avant de finir au fond des filets.

« Je savais en revenant, les critiques, ça fait partie du foot. »

Didier Deschamps était content après la rencontre : « ça fait plaisir à Karim bien sûr, il était en recherche de ça. Il n'avait pas perdu la confiance et la mienne non plus. Tant mieux pour lui ce soir ». Mais le principal intéressé s'est lui aussi présenté en conférence de presse d'après-match et est resté calme et mesuré, remerciant les supporters.

« Sur un plan individuel, de toute façon, sur le terrain, je reste au maximum concentré, je sais ce que je dois faire et apporter. J'ai mis deux buts, le plus important c'est de gagner. On a fait match nul, on est premier et qualifié. Tout le monde attendait ce but-là après six ans d'attente et mon retour. Je suis un joueur qui a l'habitude d'avoir cette pression. Dès que j'ai mis ce but, on a vu l'engouement des supporters et ça m'a donné beaucoup de forces et permis de rester concentré et mettre ce deuxième but au retour des vestiaires. Je savais en revenant, les critiques, ça fait partie du foot. C'est comme ça. Je ne baisse jamais les bras. À chaque fois que je rentre, j'ai envie de marquer et de faire marquer. Je m'entraîne sans arrêt. La pression c'est comme ça et aujourd'hui encore un peu plus, tout le monde attendait ce but et ça me motivait. Il y a une autre pression qu'en club puisque c'est tout un pays et ça me motive à chaque fois pour donner un peu plus », a-t-il commenté. De bon augure avant le huitième de finale contre la Suisse, lundi prochain.