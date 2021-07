BvB : les ambitions de Marco Reus pour la nouvelle saison

Troisième de Bundesliga la saison écoulée, le Borussia Dortmund nourrit de grandes ambitions pour la saison 2021-2022. Sous l'impulsion de son nouvel entraîneur, Marco Rose (44 ans), le club de la Ruhr espère pouvoir rivaliser dans la durée avec l'ogre munichois, nonuple champion d'Allemagne en titre. Emmenés par l'impressionnant Erling Haaland et avec l'espoir que la nouvelle recrue Donyell Malen pallie à merveille le départ de Jadon Sancho à Manchester United. Marco Reus, le capitaine du BvB, s'attend en tout cas à une grande saison du côté du Signal Iduna Park.

«Nous avons l'équipe pour devenir champions d'Allemagne, remporter la Coupe d'Allemagne et avancer en Ligue des champions. Chaque joueur doit être plus constant. Nous avons montré des possibilités d'amélioration au cours des dernières années. Bien sûr, il faut aussi de la chance. Mais nous pouvons travailler pour cela avec passion et cœur», a dans un premier temps lâché l'international allemand dans des propos rapportés par Bild, avant de poursuivre. «J'ai un bon feeling car je sens que les gars sont prêts pour ça. Surtout après avoir remporté la Coupe (en 2021). Nous avons le bon langage corporel. Nous devons maintenir cela lorsque les joueurs ayant disputé l'Euro nous rejoindront. Ensuite, nous devons devenir une forteresse.» Les supporters des Marsupiaux n'en demandent pas moins.