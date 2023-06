OM : la presse portugaise écarte la piste Ruben Amorim

La suite après cette publicité

Depuis l’annonce du départ d’Igor Tudor du banc de l’Olympique de Marseille, de nombreux noms d’entraîneurs ont été liés à la formation phocéenne pour la diriger avant le début de l’exercice 2023-2024. Comme nous vous l’avions annoncé en exclusivité sur notre site, plusieurs profils se dégagent et certains sont appréciés à la fois par le président Pablo Longoria et son directeur sportif Javier Ribalta, notamment celui de l’Argentin Manuel Gallardo.

Et de l’autre côté des Pyrénées, la presse portugaise a également évoqué un possible intérêt pour l’entraîneur du Sporting CP Ruben Amorim. Néanmoins, si on en croit les dernières informations d’A BOLA, le technicien lusitanien est bien loin d’une possible arrivée dans la cité phocéenne. En effet, le quotidien évoque d’abord qu’Amorim est totalement concentré sur le Sporting, qui a assorti à son contrat une clause libératoire, estimée à 20 millions d’euros - et donc beaucoup trop élevée pour l’OM.

