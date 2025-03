Manchester United chasse une recrue à 85 M€

Sir Jim Ratcliffe veut faire des économies. Pour cela, il compte notamment se séparer d’une dizaine de joueurs durant le prochain mercato d’été. Onze pour être plus précis. Cette semaine, le Manchester Evening News a indiqué que Jonny Evans, Tom Heaton, Christian Eriksen, Victor Lindelöf, Jadon Sancho, Marcus Rashford, Antony, Casemiro, Tyrell Malacia, Luke Shaw et Altay Bayindir ne seront pas retenus. Le club espère vendre ceux qui sont encore sous contrat ou les éléments indésirables partis en prêt. De plus, les dirigeants n’ont pas encore tranché concernant Joshua Zirkee et Rasmus Hojlund.

La suite après cette publicité

Il risque donc d’y avoir du mouvement dans le sens des départs, comme dans celui des arrivées. Le média britannique a révélé que les pensionnaires d’Old Trafford souhaitent mettre la main sur un numéro 9 de classe mondiale. Le nom qui revient le plus souvent est celui d’Alexander Isak de Newcastle. Hugo Ekitike ou encore Viktor Gyökeres sont aussi cités ici et là. Man U veut aussi s’attacher les services d’un nouveau gardien de but. Enfin, Ruben Amorim a fait savoir à ses patrons qu’il souhaite accueillir un ailier l’été prochain.

MU va devoir faire sauter la banque

Concernant ce poste-là, il a d’ailleurs une idée très précise du joueur qu’il souhaite avoir sous ses ordres. Selon les informations publiées ce vendredi par The Sun, le technicien portugais pousse auprès de sa direction pour récupérer un certain Francisco Trincão (25 ans). Un joueur qu’il connaît sur le bout des doigts puisqu’il l’a dirigé au Sporting CP. Un club avec lequel l’ancien du FC Barcelone a participé à 43 rencontres toutes compétitions confondues cette saison. Le temps pour lui de marquer 9 buts et de délivrer 15 assists. Tout cela n’a pas échappé à Amorim, qui veut absolument l’avoir à ses côtés à Manchester.

La suite après cette publicité

Mais il faudra mettre le prix. The Sun explique que le Sporting CP espère récupérer bien plus que le montant de sa clause 60 M€. En effet, l’écurie portugaise veut gonfler la note puisque le FC Barcelone, qui dispose d’une option de rachat pour le joueur, récupérera 50 % du montant du prochain transfert de Trincão. Le média anglais indique que le club de Lisbonne est déterminé à empocher au moins 42,5 M€ grâce à sa vente. Ce qui fait que les dirigeants lusitaniens tablent plutôt sur une vente à 85 M€. Il reste à savoir ce que MU, qui préférera lever sa clause, compte faire ainsi que le joueur sous contrat jusqu’en 2026.