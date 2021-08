MU : l'annonce d'Ole Gunnar Solskjaer sur Paul Pogba

La suite après cette publicité

L'avenir de Paul Pogba est sur toutes les lèvres à Manchester. Sous contrat jusqu'en juin 2022, le milieu français n'a toujours pas prolongé avec les Red Devils. Et pourtant, ces derniers s'activent pour finaliser ce dossier brûlant. Auteur d'un Euro 2020 brillant avec l'équipe de France, le champion du monde a impressionné face à Leeds (5-1) lors de la 1ère journée de Premier League en distillant quatre passes décisives.

Présent en conférence de presse avant le déplacement de United à Southampton dimanche, Ole Gunnar Solskjaer a effectué une annonce importante sur la situation contractuelle de la Pioche. « Il y a des négociations avec les représentants de Paul et le club. Moi et Paul travaillons ensemble tous les jours ici et nous essayons de nous améliorer, d'améliorer l'équipe et de prendre du plaisir, » a ainsi commenté le manager norvégien. Voilà une nouvelle qui devrait ravir les fans de Manchester United.