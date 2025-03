OM : Roberto de Zerbi explique les raisons de la défaite contre Lens

Battu à la surprise générale à domicile par une équipe du RC Lens pourtant en méforme, l’Olympique de Marseille a laissé filer l’opportunité de reprendre des points d’avance sur ses concurrents dans la course à la deuxième place. Une défaite qui selon l’entraîneur marseillais pouvait s’expliquer par les choix hasardeux dans les zones de vérité. «On aurait pu centrer plus, provoquer plus, trouver plus Gouiri. On a manqué un peu de qualité dans les 25 derniers mètres. on doit retrouver un peu de qualité physique et technique», a expliqué le coach marseillais en conférence de presse.

Le manager italien a pointé du doigt les occasions manquées, notamment de Luis Henrique et Neal Maupay dans les dernières minutes qui ont précédé le but lensois. «On a fait un match suffisant pour pouvoir le gagner, même si ça n’était pas notre meilleur match de la saison. Eux ont joué à neuf sur 25-30 mètres. On a eu les occasions nécessaires pour débloquer le match, mais on ne l’a pas fait», a regretté Roberto de Zerbi.